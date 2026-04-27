Аракчи заявил об успешном завершении переговоров Ирана и Пакистана
Аракчи сообщил об успешном завершении переговоров Ирана и Пакистана
Тегеран и Исламабад на прошлой неделе договорились продолжить совместную работу, уделив внимание условиям дальнейших переговоров и анализу предыдущих встреч, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Последний раунд переговоров между Ираном и Пакистаном прошёл успешно, передает ТАСС. Об этом рассказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи после возвращения из Исламабада, где на прошлой неделе прошли консультации.
По словам министра, стороны провели «хорошие консультации» и обсудили направления и условия для продолжения переговоров. Аракчи также отметил, что проанализированы итоги предыдущих встреч и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.
Его заявление транслировалось в телеграм-канале министра после прибытия делегации Ирана в Россию. Подробности обсуждаемых вопросов не раскрываются, но обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога.
Иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США.
Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.
Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для попытки возобновить переговоры о перемирии между Тегераном и Вашингтоном.
Аракчи сообщил, что по итогам переговоров в Исламабаде Исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики.