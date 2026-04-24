«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
Жителя Бурятии осудили за гибель дочери, выпившей отвердитель для эпоксидной смолы
Суд приговорил жителя Бурятии к исправительным работам на полгода после гибели его дочери, выпившей вместо лекарства отвердитель для эпоксидной смолы, сообщили в Следственном управлении СК России по республике.
Суд в Бурятии приговорил местного жителя к исправительным работам сроком на шесть месяцев из-за гибели его малолетней дочери, которая по ошибке выпила отвердитель для эпоксидной смолы, передает ТАСС. Из зарплаты мужчины в течение полугода будет удерживаться 10% в доход государства. Его признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.
Трагедия произошла в поселке Усть-Баргузин. Мужчина хранил на кухне бутылку из-под лекарства от кашля, в которой находился отвердитель, среди других медикаментов. Как следует из материалов дела, 30 декабря 2025 года сожительница мужчины, не подозревая о содержимом флакона, дала дочери жидкость, приняв ее за лекарство.
В результате ребенок получил острое отравление и скончался на месте до приезда скорой. Следствие подчеркивает, что отвердитель для эпоксидной смолы чрезвычайно токсичен и представляет опасность для жизни при попадании внутрь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи отправили под суд отца умершей от отравления девочки в Бурятии.