Жителя Бурятии осудили за гибель дочери, выпившей отвердитель для эпоксидной смолы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Бурятии приговорил местного жителя к исправительным работам сроком на шесть месяцев из-за гибели его малолетней дочери, которая по ошибке выпила отвердитель для эпоксидной смолы, передает ТАСС. Из зарплаты мужчины в течение полугода будет удерживаться 10% в доход государства. Его признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в поселке Усть-Баргузин. Мужчина хранил на кухне бутылку из-под лекарства от кашля, в которой находился отвердитель, среди других медикаментов. Как следует из материалов дела, 30 декабря 2025 года сожительница мужчины, не подозревая о содержимом флакона, дала дочери жидкость, приняв ее за лекарство.

В результате ребенок получил острое отравление и скончался на месте до приезда скорой. Следствие подчеркивает, что отвердитель для эпоксидной смолы чрезвычайно токсичен и представляет опасность для жизни при попадании внутрь.

