Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.
Путин посетил церемонию вручения муниципальной премии «Служение»
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Live Арены в Москве для участия в церемонии награждения победителей всероссийской премии «Служение».
Ожидается, что глава государства лично вручит награду победителю в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». Всего в рамках мероприятия будут отмечены 40 лауреатов и победителей, передает РИА Новости.
«Служение» считается главной муниципальной премией страны. Награда присуждается выдающимся представителям сообщества, внесшим особый вклад в развитие образований и повышение качества жизни граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках премии глава государства отметил руководителя проекта «За Отечество» Владимира Таранцова. До этого на площадке Live Арена президент наградил муниципальную чиновницу из Башкирии.