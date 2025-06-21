В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.3 комментария
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Мали
Президент России в понедельник проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщили в Кремле.
Стороны планируют обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, инвестиционное взаимодействие и актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Глава государства также встретится с выпускниками вузов силовых и военных ведомств. Путин по традиции поздравит выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, отметит достижения офицеров и пожелает им успехов в дальнейшей службе по обеспечению безопасности Родины.
В мае Путин поздравил глав африканских государств с Днем Африки и подчеркнул важность многоплановых связей для многополярного мира.
В апреле на встрече Сергея Лаврова с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо стало известно о планах России по обучению африканских солдат. Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что это партнерство позволит странам региона улучшить свои экономические позиции и откроет для России доступ на местные быстрорастущие рынки.