Эксперты рассказали о способах защиты личных данных в интернете

Эксперты «Перезвони сам» рассказали о способах защиты личных данных в интернете
Специалисты «Перезвони сам» объяснили значение цифрового следа и перечислили эффективные методы защиты персональных данных от действий кибермошенников.
Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали о способах защиты личной информации в интернете, передает портал mos.ru. Цифровой след включает в себя все данные, которые человек оставляет в Сети: от имени и места работы до истории поисковых запросов и геолокации.
«Мошенники изучают информацию из открытых источников, чтобы составить цифровой портрет жертвы. Она помогает им войти в доверие, выдавать себя за знакомых или сотрудников официальных организаций, подбирать пароли к аккаунтам, а также применять психологические уловки, чтобы выманивать деньги или личные сведения у горожан», – рассказала руководитель проекта Валентина Шилина.
Для защиты от киберпреступников специалисты рекомендуют использовать сложные уникальные пароли, двухфакторную аутентификацию и активировать определитель номера в банковских приложениях. Также важно установить самозапрет на кредиты на портале госуслуг и не переходить по подозрительным ссылкам.
Полностью удалить свой цифровой след невозможно, однако его можно минимизировать. Пользователям советуют ограничить доступ к личной информации в социальных сетях и мессенджерах, а также воспользоваться правом на удаление недостоверных или устаревших данных из поисковых систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали единую базу цифровых следов преступлений.
Специалист по кибербезопасности призвал граждан тщательно контролировать привязанные к номеру телефона сервисы.
Эксперт Олег Щербаченко посоветовал россиянам оформить самозапрет на получение кредитов.