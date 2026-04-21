L'AntiDiplomatico: Запад готовит население Европы к войне с Россией
Европейские власти морально готовят население к войне с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.
Европейские власти ведут моральную подготовку населения к возможной войне с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.
В материале издания отмечается: «Растущая ненависть к России – лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией».
Издание отмечает, что Евросоюз сознательно подталкивает Киев к продолжению военных действий против России, несмотря на риски тяжелых последствий для украинского народа. По мнению L'AntiDiplomatico, киевские власти готовы выполнять любые указания западных партнеров, даже если это приведет к катастрофе для страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о фактической подготовке Европы к полномасштабному конфликту с Россией.
Глава МИД Сергей Лавров рассказал об открытых намерениях лидеров стран НАТО начать вооруженное противостояние.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил факт постоянного подстрекательства Киева европейскими государствами к продолжению боевых действий.