МВД опровергло проверки телефонов граждан на использование VPN

МВД опровергло сообщения о проверках телефонов граждан на наличие VPN-сервисов

Tекст: Мария Иванова

Информация о якобы проводимых сотрудниками полиции осмотрах мобильных телефонов граждан на предмет использования VPN-сервисов не соответствует действительности, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передает УБК МВД.

В ведомстве заявили: «Указанная информация не соответствует действительности и транслируется с целью повышения социальной напряженности» и подчеркнули, что подобные мероприятия не проводятся.

В разъяснении отмечается, что само по себе использование VPN-сервисов не нарушает законодательство России. При этом напомнили о существующих ограничениях на распространение информации, рекламирующей способы обхода блокировок доступа к противоправному контенту. Указывается, что федеральный закон от 31.07.2023 № 406-ФЗ позволяет ограничивать доступ к ресурсам, рекламирующим сервисы и методы обхода блокировок и популяризирующим их использование.

В управлении добавили, что информируют граждан о возможных рисках использования отдельных интернет-ресурсов и сервисов, при этом основной задачей называют предотвращение киберпреступлений.

По их оценке, использование VPN-сервисов увеличивает риск утечек данных, однако не влечет какой-либо правовой ответственности для пользователей.

Ранее сообщалось, что российские власти не рассматривают введение штрафов за использование VPN-сервисов.

Роскомнадзор опроверг появившиеся слухи о возможных штрафах для граждан за использование VPN-сервисов.