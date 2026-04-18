Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.4 комментария
Установившего копию ворот концлагеря неонациста арестовали в Германии
Полиция Германии задержала поляка за установку ворот Освенцима перед налоговой
Правоохранительные органы Баварии задержали мужчину, который разместил макеты печи крематория и входа в концлагерь перед зданием государственной налоговой инспекции.
Сотрудники правопорядка поймали 33-летнего поляка, подозреваемого в размещении нацистских конструкций в городе Эггенфельден, передает РИА «Новости».
В марте перед местной налоговой инспекцией появилась копия ворот Освенцима, а в апреле – макет печи крематория с рунами СС и надписью «Циклон Б».
«После обнаружения запрещенных нацистских символов на территории города Эггенфельден полиция установила подозреваемого. Им оказался 33-летний гражданин Польши, проживающий в районе Пассау», – отмечает пресса.
Следователи провели обыск в квартире задержанного. У иностранца изъяли мобильный телефон и предметы с запрещенной символикой. Выяснилось, что на его имя уже был выписан ордер на арест за административные правонарушения.
Сейчас фигурант дела находится в исправительном учреждении. Правоохранители ведут расследование по факту разжигания межнациональной розни и использования атрибутики антиконституционных организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные установили деревянную копию ворот Освенцима у здания налоговой инспекции в баварском Эггенфельдене.
Немецкая полиция в прошлом году задержала троих членов движения «граждане Рейха» по подозрению в подготовке государственного переворота.
Студенты польского колледжа в Иновроцлаве испекли пряники в форме свастики на праздновании сочельника.