  • Новость часаTasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    4 комментария
    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    0 комментариев
    17 апреля 2026, 21:02 • Новости дня

    Авария с маршруткой в Керчи закончилась госпитализацией семи человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Дорожно-транспортное происшествие в Керчи с участием пассажирской «Газели» и легкового Daewoo привело к травмированию водителей и пассажиров обоих транспортных средств, которых экстренно доставили в больницу.

    Инцидент произошел на одной из автомобильных дорог города, передает ТАСС. В результате сильного удара повреждения получили люди, находившиеся в салонах обоих транспортных средств.

    «В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира автомобиля «Газель», а также водитель и пассажир автомобиля «Дэу». Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи», – говорится в официальном сообщении регионального управления МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Крымском мосту легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение.

    В Севастополе в результате аварии с участием микроавтобуса погибли пять человек.

    На Евпаторийском шоссе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

    17 апреля 2026, 10:12 • Новости дня
    ВЦИОМ: 52% россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме

    Tекст: Вера Басилая

    Более половины россиян (52%) поддерживают инициативу проведения ДНК-тестирования на отцовство в роддоме при условии согласия обоих родителей, сообщает ВЦИОМ.

    По данным опроса, 52% респондентов одобряют такую меру, а 68% заявили о своей готовности пройти тест в случае рождения ребенка. Мужчины и женщины продемонстрировали схожие показатели готовности: 70% и 67% соответственно.

    Отмечается, что при обнаружении несоответствия отцовства, 61% россиян считают, что мужчина должен продолжать воспитывать ребенка, а не прекращать отношения. ВЦИОМ указывает, что инициатива обсуждается как способ уменьшить количество судебных споров, защитить права ребенка и упростить назначение выплат. В 2024 году только официальными судами было рассмотрено 9 082 дела об установлении отцовства, что почти вдвое превышает данные за 2016 год.

    Скептики инициативы опасаются вторжения государства в частную жизнь, роста числа разводов и возможного недоверия между супругами. Подчеркивается, что мужчины чаще поддерживают тестирование, однако женщины не выступают против, а чаще занимают нейтральную позицию. Молодые люди и те, у кого нет детей, чаще выражают согласие с проведением теста, тогда как опытные родители проявляют большую осторожность.

    Среди сторонников идеи ДНК-тест рассматривается как инструмент проверки женщины и предотвращения обмана, а не только юридической защиты ребенка. Критики считают, что подобная инициатива может узаконить недоверие в паре и создать дополнительные моральные сложности для женщин. Несмотря на это, для большинства россиян важнее сохранить родительские связи, чем сделать акцент на биологической правде.

    В опросе 8 апреля 2026 года приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Зыбино в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Север» за прошедшие сутки взято под контроль Зыбино в Харьковской области.

    Кроме того в течение недели подразделениями группировки «Север» установлен контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки за минувшую неделю противник потерял более 1085 военнослужащих, танк, девять бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1195 военнослужащих, 23 бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две станции контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. За прошедшую неделю нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За зоне ответственности группировки войск ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих, 35 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии и чешскую боевую машину РСЗО Vampire. Уничтожены шесть станций РЭБ, 39 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» за этот период улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего на этом направлении противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 бронемашины, десять орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1555 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств.

    В течение последней недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, пять бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и матсредств.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    На прошлой неделе российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР.

    Комментарии (2)
    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    @ Tomas Tkacik/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    Комментарии (59)
    17 апреля 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных

    @ Сергей Кузнецов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последние годы ротация в оперативной группе российских войск в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Кишинева. Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

    «Оперативная группа российских войск (ОГРВ) находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров», – напомнил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Он подчеркнул: утверждение спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о том, что российские военные там находятся незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

    Мартынов указал, что в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена: «в аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призваны еще сильнее осложнить ситуацию, полагает эксперт. «Меры скажутся и на членах семей военнослужащих. Фактически они оказываются запертыми в регионе», – добавил он.

    «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а те силы, которым очень хочется разжечь приднестровский конфликт», – рассуждает политолог. По его мнению, за всем этим могут стоять Британия или Франция. Собеседник напомнил, что Лондон ранее несколько раз делал «подход к снаряду», в том числе в 2022 году, а Париж стоял за массовой фальсификацией на президентских и парламентских выборах в Молдавии.

    «После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – допустил спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

    «Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – детализировал Мартынов.

    По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода Оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.

    Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

    Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

    Напомним, в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

    Летом 2025 года Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

    Тогда же президент Молдавии говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала Санду.

    Комментарии (15)
    17 апреля 2026, 10:04 • Новости дня
    Ученые узнали о необычных снах людей перед смертью

    @ Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Пациенты паллиативных отделений перед смертью часто видят яркие сновидения с участием ушедших близких, что помогает им обрести покой и смириться с неизбежным, выяснили ученые.

    Исследователи выяснили, что сновидения смертельно больных пациентов становятся более эмоциональными и символичными по мере приближения конца жизни, передает New Scientist.

    Врачи отмечают, что такие видения приносят людям утешение и снижают страх перед смертью.

    «Эти сны предлагают психологическое облегчение и смысл людям, сталкивающимся с концом жизни», – заявила Элиза Рабитти из местной сети паллиативной помощи в Реджо-Эмилии.

    В ходе исследования ее команда опросила 239 медицинских работников о сновидениях, о которых им рассказывали пациенты.

    Чаще всего людям снились умершие родственники или питомцы, причем иногда такие видения происходили во время бодрствования. Другие пациенты рассказывали о снах с дверями, лестницами или ярким светом, что авторы исследования считают механизмом преодоления страха перед переходом от жизни к смерти. Лишь около 10% сновидений были тревожными.

    Кристофер Керр из хосписа Буффало в штате Нью-Йорк подтвердил, что сны об ушедших близких становятся более частыми по мере приближения смерти. По его словам, пациенты также часто видят сны о подготовке к отъезду, например, о сборе вещей или посадке в автобус. Керр считает, что такие видения помогают людям обрести целостность и спокойствие в последние дни жизни.

    На этой неделе сообщалось, что актриса Николь Кидман захотела стать сопровождающей умирающих доулой смерти.

    Комментарии (2)
    17 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о возможных ударах России по европейским предприятиям, производящим беспилотники для нужд Украины, уже принято, однако окончательное решение о реализации остается за верховным главнокомандующим, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник заявил: «До этого может дойти, мы не можем позволить, чтобы летальное оружие шло из Европы на Украину. Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда верховный сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары», передает «Газета.Ru».

    Депутат также отметил, что для снижения угрозы ударов со стороны ВСУ по российским регионам армии необходимо усилить атаки на критическую инфраструктуру и военные объекты в городах. По его мнению, именно такой подход позволит России добиться максимального военного и политического эффекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны назвало поставки европейских беспилотников Украине причиной эскалации военной ситуации. Оборонное ведомство предупредило о непредсказуемых последствиях применения произведенных в Европе дронов для атак против России.

    Ранее депутат Михаил Шеремет охарактеризовал планы западных стран по размещению иностранных войск на украинской территории как опасную ересь.

    Комментарии (24)
    16 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье признано нежелательными лицами, поскольку они, по мнению Кишинева, незаконно пребывают на территории Молдавии.

    Командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено нежелательными лицами и должно покинуть Молдавию, заявил спикер парламента Игорь Гросу, передает РИА «Новости».

    По его словам, данное решение связано с тем, что российские военные, по мнению молдавских властей, «нелегально находятся на территории Молдавии».

    «Мы приняли решение признать их нежелательными, как только они попадут на правый берег, мы попросим их отправиться домой», – заявил Гросу.

    Ранее СМИ Молдавии сообщили, что командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко, Сергей Ширшов, а также начальник Генштаба ОГРВ Марат Ярулин и Алексей Богомолов включены в список нежелательных лиц. Министерство иностранных дел Молдавии уточнило, что решение связано с режимом пребывания российских военных в стране.

    ОГРВ размещена в Приднестровье с начала 1990-х годов и выполняет задачи по охране складов с боеприпасами и миротворческой деятельности. Приднестровье, большая часть населения которого – русские и украинцы, фактически вышло из-под контроля Кишинева после вооруженного конфликта 1992 года и продолжает сохранять особый статус.

    Президент Молдавии Майя Санду назвала вывод Оперативной группы российских войск условием для возвращения к переговорам по Приднестровью.

    Ранее глава государства лишила молдавского гражданства пятерых военнослужащих этого подразделения.

    Посол России в Кишиневе Олег Озеров указал на сведение к минимуму военного присутствия Москвы в регионе.

    Комментарии (21)
    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    @ Salwan Georges/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    Комментарии (6)
    17 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Тегеран разблокировал Ормузский пролив

    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    По словам Аракчи, все коммерческие суда смогут свободно проходить через пролив по заранее согласованному маршруту, детали которого уже опубликованы Организацией портов и морского судоходства Ирана. Свое заявление руководитель ведомства опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    «В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», – написал Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил одобрение этому перемирию для предотвращения новых столкновений.

    С конца февраля, после начала военных действий США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически ограничил проход через Ормузский пролив. Количество судов сократилось до нескольких десятков в сутки, тогда как ранее через этот ключевой маршрут ежедневно проходило порядка 135 судов.

    Комментарии (12)
    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    Комментарии (27)
    17 апреля 2026, 18:42 • Новости дня
    Tasnim: Иран установил три условия для прохода судов через Ормузский пролив
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осведомленный источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности, сообщил о новых деталях соглашения между Ираном и США относительно двухнедельного перемирия и прохода судов через Ормузский пролив, пишет агентство Tasnim.

    По словам собеседника Tasnim, с началом инициативы о перемирии, предложенной Пакистаном, Иран был готов разрешить ограниченное число проходов коммерческих судов ежедневно. Однако после срыва перемирия в Ливане и отказа распространить режим прекращения огня на «Хезболлу» и Израиль, Тегеран приостановил это соглашение.

    По словам источника, Иран выдвинул три обязательных условия для прохода: только коммерческие суда, отсутствие связей с враждебными государствами, движение исключительно по маршрутам, установленным иранской стороной, и согласование прохода с иранскими силами.

    Он подчеркнул, что если морская блокада сохранится, Иран расценит это как нарушение перемирия и вновь закроет пролив.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Президент США ранее заявил о сохранении морской блокады Ирана, несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Нижегородский губернатор протестировал новый отечественный кроссовер Volga K50

    @ max.ru/gleb_nikitin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии летнего старта продаж руководитель Нижегородской области Глеб Никитин приобрел и лично проверил полноприводную новинку Volga K50, чтобы оценить потенциал ее дальнейшей локализации.

    «Поддерживаем наш автопром и тестируем возможности новой Volga K50. Приобрел машину перед официальным стартом продаж, чтобы оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации. Развиваем производство в Нижнем Новгороде», – написал Глеб Никитин в Max.

    Политик назвал автомобиль просторным, комфортным и динамичным, высоко оценив современные электронные функции.

    Согласно технической документации, пятиместная машина весит 1,85 тонны, длина кузова составляет 4770 миллиметров, ширина достигает 1895 миллиметров, а высота равна 1689 миллиметрам, передает РИА «Новости». Серийное производство автомобилей начнется на мощностях бывшего завода Volkswagen во втором квартале текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания анонсировала старт продаж кроссовера Volga К50 летом 2026 года. Вице-премьер Денис Мантуров сообщил о начале сборки этих машин на Горьковском автомобильном заводе в начале 2026 года. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил стенд с новой линейкой автомобилей на выставке ЦИПР-2024.

    Комментарии (8)
    17 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    @ sledcom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Евгению Булацику (внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которого уже заочно арестовали, вменяют причастность к ракетной атаке на Брянск, в результате которой погибли восемь человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил причастность Евгения Булацика, командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ, к ракетной атаке на Брянск и Брянскую область 10 марта, следует из сообщения СК России в Max

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отношении Булацика вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу о совершении террористического акта.

    По словам Петренко, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

    Следствие также уточнило, что Булацик ранее был заочно осужден на 18 лет лишения свободы за бомбардировку нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.

    По данным СК, 10 марта 2026 года украинские военные нанесли удар по Брянску и Брянской области с применением не менее 16 ракет Storm Shadow, произведенных совместно Британией и Францией.

    В результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Суд заочно приговорил Евгения Булацика к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.

    Позже командир ВСУ получил пожизненный срок за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военных в Курской области.

    В декабре 2025 года Южный окружной военный суд назначил ему еще одно пожизненное заключение за совершение 14 терактов на территории России.

    Комментарии (15)
    17 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал отчет по делу о самоуправстве в подмосковной деревне
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил детально доложить о ходе расследования дела о самоуправстве в деревне Шаховская в Московской области.

    Поводом для внимания высшего руководства стал сюжет на федеральном телеканале, который рассказал о сложностях местных жителей с проездом к своим домам из-за установленных платных ворот.

    Как сообщил СК в Max, ворота, препятствующие свободному доступу, были установлены женщиной, управляющей поселком через юридическое лицо. Ведомство отмечает, что проезд оказался закрыт даже для экстренных служб.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство)», – говорится в сообщении. Бастрыкин потребовал от руководителя областного главка доложить о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в телесюжете.

    Контроль за исполнением поручения остается за центральным аппаратом Следственного комитета.

    Ранее юрист рассказала о штрафах за установку камер в доме без согласия соседей.

    Комментарии (2)
    17 апреля 2026, 10:33 • Новости дня
    Астронавты миссии Artemis II высоко оценили лунный корабль Orion

    @ Bill Ingalls/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Участники первой за полвека лунной экспедиции заявили, что успешный облет спутника Земли приблизил высадку человека на Луну и создание постоянной базы.

    Астронавты миссии Artemis II дали высокую оценку работе космического корабля Orion, особенно отметив надежность теплозащитного экрана при возвращении на Землю, передает Associated Press. На своей первой пресс-конференции после приводнения в Тихом океане экипаж рассказал о подробностях десятидневного полета.

    Командир Рид Уайсмен, пилот Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен стартовали из Флориды первого апреля. Они стали самыми удалившимися от Земли путешественниками, побив рекорд миссии Apollo 13. Во время облета Луны экипаж наблюдал уникальные особенности обратной стороны спутника и полное лунное затмение.

    «Для четырех человек, просто смотрящих на теплозащитный экран, он выглядел замечательно. Он выглядел отлично, и этот полет был действительно потрясающим», – сказал Уайсмен. Он добавил, что при прохождении самых горячих слоев атмосферы они заметили лишь незначительную потерю обугленного материала на стыке экрана и капсулы.

    В настоящее время астронавты проходят серию медицинских тестов для проверки баланса, зрения и мышечной силы. Они также тренируются в скафандрах в условиях, имитирующих лунную гравитацию.

    НАСА уже готовится к следующей миссии Artemis III, в рамках которой планируется отработка стыковки с лунными модулями на орбите Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала со стартовой площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» успешно завершил первый этап возвращения на Землю.

    Глава НАСА пообещал высадить астронавтов на Луну в 2028 году.

    Комментарии (13)
    Главное
    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации