В России создали портативные кейс-зарядки для обеспечения РЭБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Производство портативных зарядных станций Эгеон организовала петербургская компания «Титан Северо-Запад», передает РИА «Новости».

В Центре беспилотных систем и технологий отметили, что станции предназначены для обеспечения энергией средств РЭБ, РЭР, автономных пунктов управления, разведывательного оборудования и БПЛА. Первая партия состоит из четырех моделей емкостью 384, 768, 1152 и 2304 ватт в час. Компания также готова разрабатывать решения под индивидуальные технические требования заказчиков.

Кейс-зарядки выполнены в удобном форм-факторе и изготовлены из ударопрочного и морозостойкого пластика. В ЦБСТ подчеркнули, что станции защищены от влаги и пыли, что позволяет использовать их в различных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года работы Центр беспилотных систем и технологий объединил сотни инновационных компаний по всей России.

В Курской области эта организация сформировала специальное подразделение для испытаний новейших средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее специалисты центра создали первый тыловой пункт удаленного управления дронами.