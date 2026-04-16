Экс-совладелец шахты «Листвяжная» Гридин скрылся от следствия
Бывший совладелец шахты «Листвяжная» Владимир Гридин в курсе того, что в отношении него возбуждено уголовное дело, но намеренно избегает явки к следователям и в суд, следует из материалов дела.
Гридину известно о расследовании, однако он уклоняется от встреч с правоохранителями, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.
«Ни в орган предварительного расследования, ни в суд он не явился», – говорится там.
Следствие подчеркивает, что дело возбуждено обоснованно, а процедура заочного привлечения бизнесмена в качестве обвиняемого полностью соблюдена. Объявление Гридина в розыск также признано законным. Впервые его объявили в международный розыск 1 октября 2024 года, а в декабре 2025 года следователи вынесли новое постановление.
В России Гридин заочно арестован за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По словам одного из участников процесса, свою вину бизнесмен не признает. Ряд СМИ сообщает, что после трагедии он вместе с семьей перебрался в Монако.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы заочно предъявили обвинение бывшему совладельцу шахты «Листвяжная» Владимиру Гридину. Центральный районный суд Кемерово назначил собственнику предприятия Михаилу Федяеву условное наказание. Кемеровский суд приговорил главного инженера шахты Анатолия Лобанова к четырем годам колонии.