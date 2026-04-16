ИИ начал круглосуточный пожарный мониторинг в Новосибирской области
Круглосуточный пожарный мониторинг с использованием искусственного интеллекта (ИИ) заработал в Новосибирской области, сообщает правительство региона.
В Новосибирской области начал работу круглосуточный пожарный мониторинг с применением искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». Система автоматического видеонаблюдения развернута к началу пожароопасного сезона и предназначена для раннего обнаружения ландшафтных пожаров.
Как уточнили в минцифры региона, в 12 самых пожароопасных районах области установлено 35 комплексов видеонаблюдения с ИИ. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь отметил: «Мониторинг продлится с апреля по октябрь... Система практически моментально фиксирует источники дыма и вспышки огня и передает информацию в службы реагирования».
Интеграция платформы с региональной координационной системой позволяет оперативно оповещать экстренные службы, в частности, управление МЧС. В правительстве региона подчеркнули, что новая система не только ускоряет обнаружение возгораний, но и помогает выявлять поджигателей для дальнейшего привлечения их к ответственности.
