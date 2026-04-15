Красное мясо вернулось на первое место пищевой пирамиды США

Tекст: Мария Иванова

Новые диетические рекомендации американского правительства отвели красному мясу главное место в пищевой пирамиде, передает New Scientist. Это стало резким отходом от политики последних десятилетий, когда врачи советовали ограничивать потребление таких продуктов.

«Для потребителей это очень запутанно. Вы смотрите на эту картинку – на которой изображен огромный кусок стейка – и, естественно, скажете: «О! Я могу есть столько стейка, сколько захочу», – заявила Сара Блейч из Гарвардского университета, ранее работавшая в Министерстве сельского хозяйства США.

Популярность говядины подогревается соцсетями, где инфлюенсеры пропагандируют плотоядную диету и использование говяжьего жира. Даже ведущий чиновник здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший хвастался в интернете, что жарил индейку на День благодарения в говяжьем жире, продвигая инициативу «Сделаем Америку снова здоровой».

Между тем, научные данные свидетельствуют об обратном. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала переработанное мясо канцерогеном, а красное мясо – вероятным канцерогеном. Исследования показывают, что ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса увеличивает риск колоректального рака на 18%, а 100 граммов красного мяса – на 17%.

Недавние исследования также выявили связь между потреблением непереработанного красного мяса и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что проблема кроется не только в насыщенных жирах, но и в веществе ТМАО, которое вырабатывают кишечные бактерии при расщеплении соединений, содержащихся в говядине. ТМАО вызывает воспаление кровеносных сосудов и способствует накоплению холестерина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав США опубликовал новые рекомендации по питанию с акцентом на животные белки.

Президент США ранее предложил закупать аргентинскую говядину для снижения внутренних цен.