Проект «Внесезон» запустили для путешествий по России в межсезонье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запуск проекта «Внесезон» состоялся благодаря сотрудничеству сервиса «Авиасейлс» и Минэкономразвития России, передает ТАСС. В пресс-службе компании сообщили, что около 40% перелетов по стране приходится на период с июня по сентябрь, а в остальное время спрос падает до 8,3% в месяц, что формирует локальный несезон.

Проект предлагает путешественникам подборки локаций для отдыха в любую погоду, включая музеи, галереи, творческие пространства и бани. Для каждой точки есть советы о лучшем времени для посещения и ключевых деталях, на которые стоит обратить внимание. Все рекомендации размещены во «Впечатлениях» – интерактивном разделе сайта и приложения «Авиасейлс».

На старте «Внесезон» охватывает маршруты во Владивостоке и Волгограде. В будущем география проекта расширится на другие города страны. Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил: «Развитие туризма в межсезонье – это выгодная стратегия для всей отрасли, а не просто тренд. Всесезонный туризм помогает убрать резкие перепады спроса и делает работу отрасли стабильной: гостиницы, транспорт и регионы получают равномерную загрузку и доходы в течение всего года. Это, в свою очередь, дает толчок развитию – появляются инвестиции, растет инфраструктура и создаются новые рабочие места. Для самих туристов это тоже плюс: поездки обходятся дешевле, а отдых проходит спокойнее, без толп и суеты».

Кроме того, проект «Внесезон» откроет деловую программу форума «Путешествуй!», который пройдет в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня.

