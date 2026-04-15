BZ: Зеленский неожиданно прибыл в Берлин и потребовал доступ к 90 млрд евро

Tекст: Катерина Туманова

Визит Владимира Зеленского в Берлин был организован в условиях строгой секретности и стал известен только после его прибытия в столицу Германии утром вторника. Он прибыл в сопровождении нескольких министров, чтобы принять участие в первых за последние 20 лет германо-украинских правительственных консультациях, пишет Berliner Zeitung (BZ).

«Он встретился с канцлером Фридрихом Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 млрд евро, который был заблокирован в течение нескольких месяцев», – пишет издание.

Главной темой переговоров стало требование Украины получить доступ к кредитному пакету Евросоюза на сумму 90 млрд евро. Около 60 млрд евро из этой суммы планируется направить на поддержку вооруженных сил Украины в 2026 и 2027 годах, чтобы обеспечить их боеспособность.

Зеленский лично подчеркнул важность вопроса, заявив: «Украина нуждается в неотложной поддержке для укрепления обороны и экономики».

Этот кредитный пакет был заблокирован на несколько месяцев из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. После его смещения с поста и победы соперника Петера Мадьяра в Киеве появились надежды на скорое снятие блокировки.

Решающим фактором, вероятно, станет готовность Венгрии поддержать решения ЕС – такие как кредит в размере 90 млрд евро – для разблокировки замороженных средств ЕС для Венгрии, отмечает газета.

