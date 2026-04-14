NYT: Норвегия столкнулась с дилеммой из-за сверхдоходов от продажи нефти

Tекст: Вера Басилая

Конфликт в Иране вновь обнажил энергетическую уязвимость Европы, заставив задуматься о расширении роли Норвегии как надежного поставщика, пишет The New York Times. Страна уже обеспечивает 30% европейских потребностей в нефти, экспортируя 95% сырья в ЕС и Британию.

«Наш продукт – это не нефть и газ, а стабильность, надежность и долгосрочная перспектива», – заявил госсекретарь министерства энергетики Норвегии Снорре Скьеврак. При этом норвежские платформы работают на пределе возможностей, а для увеличения добычи требуется освоение хрупких арктических зон.

С февраля Норвегия дополнительно заработала пять млрд долларов на фоне роста цен. Экономисты отмечают, что страна ежедневно получает 185 млн долларов сверхдоходов. Если нестабильность в Персидском заливе сохранится, прибыль может вырасти еще на шесть млрд долларов.

В обществе нарастает недовольство ситуацией, при которой государство, позиционирующее себя как миротворца, обогащается за счет конфликтов. Несмотря на это, отношение норвежцев к нефтяной отрасли начинает меняться, а компании продолжают искать новые месторождения, в том числе в Бразилии и за Полярным кругом.

Президент США приказал начать морскую блокаду Ирана для оказания давления на Тегеран.

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отверг обвинения в наживе на экспортных поставках энергоресурсов в Европу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за последние 44 дня Евросоюз был вынужден потратить дополнительно более 22 млрд евро на импорт ископаемого топлива.

Газета ВЗГЛЯД писала, что с началом войны США и Израиля против Ирана Европа оказалась в ловушке – как территория, которая не добывает, а прежде всего покупает энергоносители. В ЕС взлетели цены на все виды топлива.