  • Новость часаЛукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как США устроят морскую блокаду Ирана
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США
    Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    Зеленский обязал украинцев платить военный сбор три года после окончания конфликта
    Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем
    ФСБ: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи
    Си Цзиньпин назвал ключевого посредника между Китаем и ЕС
    WP: Поражение Орбана стало ударом по внешней политике Трампа
    Названы сроки поставок первых пассажирских самолетов МС-21
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    4 комментария
    14 апреля 2026, 13:29 • Новости дня

    NYT: Норвегия столкнулась с дилеммой из-за сверхдоходов от продажи нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за войны в Иране Европа вновь столкнулась с энергетическим кризисом и повысила спрос на ресурсы из Норвегии, сообщает The New York Times,

    Конфликт в Иране вновь обнажил энергетическую уязвимость Европы, заставив задуматься о расширении роли Норвегии как надежного поставщика, пишет The New York Times. Страна уже обеспечивает 30% европейских потребностей в нефти, экспортируя 95% сырья в ЕС и Британию.

    «Наш продукт – это не нефть и газ, а стабильность, надежность и долгосрочная перспектива», – заявил госсекретарь министерства энергетики Норвегии Снорре Скьеврак. При этом норвежские платформы работают на пределе возможностей, а для увеличения добычи требуется освоение хрупких арктических зон.

    С февраля Норвегия дополнительно заработала пять млрд долларов на фоне роста цен. Экономисты отмечают, что страна ежедневно получает 185 млн долларов сверхдоходов. Если нестабильность в Персидском заливе сохранится, прибыль может вырасти еще на шесть млрд долларов.

    В обществе нарастает недовольство ситуацией, при которой государство, позиционирующее себя как миротворца, обогащается за счет конфликтов. Несмотря на это, отношение норвежцев к нефтяной отрасли начинает меняться, а компании продолжают искать новые месторождения, в том числе в Бразилии и за Полярным кругом.

    Президент США приказал начать морскую блокаду Ирана для оказания давления на Тегеран.

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отверг обвинения в наживе на экспортных поставках энергоресурсов в Европу.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за последние 44 дня Евросоюз был вынужден потратить дополнительно более 22 млрд евро на импорт ископаемого топлива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что с началом войны США и Израиля против Ирана Европа оказалась в ловушке – как территория, которая не добывает, а прежде всего покупает энергоносители. В ЕС взлетели цены на все виды топлива.

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (4)
    11 апреля 2026, 20:16 • Новости дня
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ

    Песков: Каллас не сможет защитить диплом в МГУ

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в способностях главы евродипломатии Каи Каллас защитить диплом в Московском государственном университете.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным с иронией прокомментировал образовательные перспективы главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    «Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она не смогла бы защитить диплом», – отметил Песков.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    Глава евродипломатии объявила о планах стать очень умной после завершения нынешней работы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным ведение переговоров с Каей Каллас до ее ухода с поста.

    Комментарии (13)
    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    Комментарии (2)
    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Комментарии (14)
    11 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике

    Постпред в Вене Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии задерживать танкеры России

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым шагом решение Эстонии не задерживать российские суда в Балтийском море.

    Ульянов положительно оценил решение эстонских властей не задерживать российские суда в Балтийском море. «ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ульянов отметил, что теперь «можно спать спокойно».

    В последние месяцы страны Евросоюза задерживали танкеры с российской нефтью, ссылаясь на якобы нарушения санкций против России. В МИД России ранее указывали, что понятие «теневого флота» было придумано в Евросоюзе, а такой категории в международном праве не существует. В Кремле назвали действия по задержанию подобных судов «пиратством XXI века».

    Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил, что страна не будет задерживать российские нефтяные танкеры и другие суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы.

    Ранее фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных судна через Ла-Манш.

    До этого власти Эстонии разрешили задержанному контейнеровозу Baltic Spirit с российским экипажем покинуть порт.

    Комментарии (10)
    12 апреля 2026, 22:50 • Новости дня
    Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ

    Глава Eni Дескальци призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо приостановить запрет на импорт сжиженного природного газа из России в Европу, который планируется с 2027 года, заявил гендиректор базирующейся в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    «Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступит в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 миллиардов кубометров газа из России в Европу», – приводит слова Дескальци РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore

    По словам Дескальци, поставки такого объема газа критически важны для энергетической системы европейских государств. Дескальци отметил, что альтернативные источники энергии, такие как возобновляемая энергетика, не способны обеспечить необходимую гибкость энергосистемы, а атомная энергетика отсутствует у большинства европейских стран. Он также добавил, что даже если бы она появилась, для ее запуска потребовалось бы значительно больше времени.

    «Кто будет производить эти дополнительные 20 млрд?» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года. Запрет на долгосрочные контракты по СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года.

    Ограничения на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам введут 17 июня 2026 года. Запрет на импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам заработает с 1 ноября 2027 года.

    Комментарии (2)
    13 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Банк России опротестовал блокировку активов России в ЕС

    Банк России обвинил Совет ЕС в нарушении европейских норм при блокировке активов РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк России оспорил блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В иске ЦБ, зарегистрированном в Суде ЕС 27 февраля, говорится, что Совет ЕС превысил свои полномочия, нарушил законодательство и процедуры Евросоюза, а также принял решение без необходимых компетенций, передает ТАСС.

    В документе подчеркивается, что решение о блокировке активов было основано на статье 122 Договора о функционировании Европейского союза, по которой Совет ЕС принимает решения большинством голосов. «Истец утверждает, что данное решение (о блокировании активов) было принято на неверной основе с использованием статьи 122 Договора о функционировании Европейского союза (которая допускает принятие решения в Совете ЕС большинством голосов)», – говорится в заявлении.

    Центробанк России настаивает на том, что подобные меры следует принимать только на основании статьи 215, которая предусматривает единогласное решение всех членов Совета ЕС, поскольку речь идет о запретительных мерах против третьей страны. Банк требует отмены решения о блокировке суверенных активов и возмещения судебных издержек за счет Совета ЕС.

    В декабре Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    Комментарии (2)
    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаруженные за последние две недели четыре беспилотника в Финляндии оказались украинскими и были обезврежены, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

    По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

    В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

    Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

    В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

    Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

    Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

    Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.

    Комментарии (5)
    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    Politico: Мадьяр наметил сделку для восстановления связей Венгрии с ЕС

    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    ам Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    Комментарии (7)
    14 апреля 2026, 10:44 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    Politico: Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива форсированного расширения Европейского союза столкнулась с жестким сопротивлением действующих членов, из-за чего этот вопрос исключили из повестки ближайшего саммита на Кипре.

    Многие страны ЕС не желают обсуждать присоединение новых государств, включая Украину, опасаясь политических последствий и возможных референдумов, передает Politico.

    По данным девяти европейских дипломатов и чиновников, на нежелание расширяться также влияет коллективный травматичный опыт взаимодействия с Венгрией после ее вступления в 2004 году.

    «Расширение должно оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет», – заявил министр-делегат Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад. Основное опасение правительств связано с возможной негативной реакцией общества против любого лидера, который инициирует дебаты о новых членах ЕС.

    В европейских столицах боятся повторения ситуации с «польским сантехником», когда политики утверждали, что дешевая рабочая сила из Восточной Европы заменит высокооплачиваемые кадры на Западе. Особую тревогу это вызывает во Франции, где по закону требуется проведение референдума для принятия любого нового члена. Голосование по Украине может усилить позиции лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы перед президентскими выборами 2027 года.

    Германия, Нидерланды и Италия также настаивают на строгом соблюдении процесса, основанного на заслугах, без исключений по геополитическим причинам. Кроме того, в ЕС опасаются появления новых «троянских коней», способных использовать право вето, как это делала Венгрия. В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность лишения новых членов права вето на несколько лет после вступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к Евросоюзу.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Киева в это объединение.

    Между тем Будапешт отказался поддержать евроинтеграцию данной страны из-за ущемления прав венгерского меньшинства.

    Комментарии (3)
    13 апреля 2026, 17:45 • Новости дня
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что увеличение расходов Евросоюза на энергию составило 26 млрд долларов за полтора месяца.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа, передает РИА «Новости». По его словам, решение Урсулы фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привело к росту расходов ЕС на энергию на 26 млрд долларов только за последние полтора месяца.

    Дмитриев подчеркнул: «Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что кризис на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что Еврокомиссия предложит использовать нефтяные резервы ЕС, чтобы стабилизировать цены на фоне энергетического кризиса.

    На фоне эскалации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа, большинство стран мира фиксируют рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о возможных затяжных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза и Британии на энергокризис с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза.

    Комментарии (15)
    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 21:43 • Новости дня
    Парламент Южной Кореи одобрил выплаты 35 млн гражданам на фоне энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейские власти направят финансовую помощь в размере от 67 до 405 долларов для поддержки 35 млн жителей на фоне кризиса в Ормузском проливе.

    Национальное собрание Южной Кореи утвердило экстренный бюджет, предусматривающий выплаты 35 млн гражданам, сообщает «Царьград».

    Размер помощи составит от 100 тыс. до 600 тыс. вон, что эквивалентно примерно 67–405 долларов. Эти выплаты получат около 70% населения страны.

    Решение о выделении финансов поддержали 214 из 244 присутствующих на заседании парламента. Против высказались 11 человек, еще 19 воздержались. Выплаты не затронут граждан с доходом выше среднего, а также зависят от места проживания – дополнительная поддержка предусмотрена для жителей провинций и социально незащищённых групп.

    Власти Южной Кореи объяснили введение мер необходимостью смягчить последствия энергетического кризиса, вызванного ситуацией в Ормузском проливе. На эти цели выделено 26,2 трлн вон, или около 17 млрд долларов. Из них 4,8 трлн вон (порядка 3,1 млрд долларов) предназначены для персональных выплат, остальные средства пойдут на поддержку регионов, компенсации для стабилизации цен на топливо и программы занятости.

    Оппозиция сочла инициативу попыткой заручиться поддержкой избирателей перед муниципальными выборами в июне, однако законопроект получил широкую поддержку в парламенте. Одновременно президент США сообщил о начале переговоров с Ираном по урегулированию ситуации в регионе, не уточнив деталей переговорного процесса.

    Правительство Южной Кореи для экономии топлива ввело строгий контроль за использованием служебных автомобилей.

    Комментарии (4)
    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Политолог Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    Комментарии (45)
    13 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России

    Россия получила запрос Индонезии на поставку нефтепродуктов

    Индонезия проявила заинтересованность в покупке нефтепродуктов у России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Россия получила официальный запрос от Индонезии на поставку нефтепродуктов и других энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в эфире Первого канала.

    Министр подчеркнул, что Россия традиционно считается надежным поставщиком энергоресурсов на мировом рынке. «Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик», – заявил он.

    По словам Цивилева, Индонезия ранее в основном закупала энергоносители у Соединённых Штатов Америки, в Арабских Эмиратах и Австралии. Теперь, учитывая ситуацию в Ормузском проливе и необходимость обеспечить стабильность поставок, Джакарта рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества с Россией.

    Между странами сейчас ведется активная работа над заключением долгосрочных контрактов на поставки российского топлива по взаимовыгодной цене. Министр отметил, что это сотрудничество призвано обеспечить обе стороны стабильными и предсказуемыми условиями обмена энергоресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве назвал наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    Комментарии (0)
    Главное
    На двух петербургских судей в отставке завели дела о коррупции
    Эстония увидела угрозу в фотографирующих советские памятники пенсионерах
    Стало известно о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»
    Создатель ChatGPT отвернулся от Microsoft ради миллиардов Amazon
    Папа римский дал отпор Трампу благодаря учению святого Августина
    Славянский взгляд и короткие ногти возглавили поисковые тренды
    В Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и фаллоимитатором

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации