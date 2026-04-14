Победа «Филадельфии» оставила «Вашингтон» без плей-офф НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», за который выступает нападающий и капитан команды Александр Овечкин, не попал в плей-офф Кубка Стэнли после победы «Филадельфии» над «Каролиной».
Победа хоккеистов «Филадельфии» в серии буллитов над «Каролиной» со счетом 3:2 вывела команду в плей-офф Кубка Стэнли, передает ТАСС. Этот результат обеспечил «Филадельфии» третье место в Столичном дивизионе и восьмую позицию в Восточной конференции, что гарантировало участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, «Вашингтон» и «Коламбус» лишились возможности попасть в плей-офф, хотя до последнего сохраняли шансы на успех в регулярном чемпионате.
В заключительном матче сезона «Вашингтон» и «Коламбус» встретятся друг с другом 15 апреля. Последний раз команда Александра Овечкина не выходила в плей-офф в 2023 году, а в прошлом сезоне дошла до второго раунда, уступив «Каролине» в серии 1-4. За всю историю клуб только однажды выигрывал Кубок Стэнли – в 2018 году.
В матче «Филадельфии» против «Каролины» российский хоккеист Матвей Мичков отметился своей 19-й шайбой за сезон. «Филадельфия» ранее участвовала в плей-офф в 2020 году, когда проиграла «Айлендерс» во втором раунде со счетом 3-4. Контракт 40-летнего Александра Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом, и он ранее заявлял, что примет решение о продолжении карьеры в НХЛ после сезона. В активе Овечкина 1 005 голов в лиге, а лидером остается Уэйн Гретцки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон» уступил «Каролине» в пятом матче серии.
В апреле Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
Перед недавним матчем с «Коламбусом» главный тренер «Вашингтона» решил дать российскому нападающему отдых.