Монголия предложила России увеличить поставки авиатоплива
Правительство Монголии планирует в ближайшее время согласовать вопрос о дополнительных поставках авиационного керосина из России, сообщила пресс-служба монгольского кабинета министров.
Власти Монголии планируют в ближайшее время согласовать вопрос о дополнительных поставках авиационного керосина из России, передает ТАСС. Пресс-служба правительства страны сообщила, что дополнительный протокол к межправительственному соглашению уже одобрен парламентскими комитетами Монголии. Министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдинням подпишет этот документ в Москве в ближайшее время.
Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал сообщил российскому послу Алексею Евсикову, что протокол прошел все необходимые согласования. В ходе встречи Учрал поблагодарил посла за приветствия от имени главы правительства России Михаила Мишустина и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он также заявил о намерении правительства Монголии развивать стратегическое партнерство с Россией.
Минпром Монголии ранее объявил о переходе на закупку нефтепродуктов в России после прекращения экспорта из Китая. Соглашение между странами, заключенное во время визита президента России Владимира Путина в 2024 году, предусматривает ежегодные поставки 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиационного керосина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монголии запланировали строительство резервуаров для хранения российских нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности обеспечить соседнюю страну топливом по льготным ценам.
Российский лидер в ходе визита в Улан-Батор подтвердил намерение развивать совместные атомные проекты.