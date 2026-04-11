Tекст: Вера Басилая

Диесен в интервью для YouTube-канала блогера Марио Науфала заявил, что конфликт на Украине близится к своему завершению на фоне ослабления блока НАТО, передает РИА «Новости».

По мнению Диесена, когда неудача НАТО станет очевидной, никто не захочет оказаться на месте Германии или Британии, так как именно эти страны, по его словам, возглавляют список государств, которых Россия может посчитать ответственными за происходящее и на которые может «обрушиться ее месть».

Эксперт подчеркнул, что ситуация на Украине ухудшалась долгое время, однако сейчас к нехватке живой силы добавились и серьезные проблемы с поставками оружия, усугубившиеся на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Он также обратил внимание на слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о трудностях с мобилизацией, назвав это признание показателем того, что Киев не готов платить цену за продолжение противостояния с Россией.

Президент США ранее отмечал, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы по урегулированию ситуации на Украине. Американский лидер заявил, что «гораздо сложнее заключить сделку» с Владимиром Зеленским, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта возможно только при согласии Киева на определенные уступки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине возможен уже сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что мирное соглашение между Россией и Украиной приведет к политическому краху Владимира Зеленского.



