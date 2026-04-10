    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга
    Тактаров сравнил Россию и США
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    США продлят приостановку санкций на продажу нефти из России
    Мишустин приостановил госслужбу ушедшего на СВО замминистра Заренина
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане
    В России выросли продажи Lamborghini
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 21:22 • Новости дня

    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов

    Хантер Байден сбежал из США с долгами на десятки тысяч долларов
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сын бывшего американского лидера Джозефа Байдена Хантер Байден переехал за границу, скрываясь от исков со стороны представлявшей его интересы юридической компании, следует из судебных документов.

    Представитель известной политической династии обосновался за пределами страны из-за разбирательств с бывшими адвокатами, передает РИА «Новости».

    Юридическая фирма Winston & Strawn заявила, что Хантер Байден задолжал ей крупную сумму за ведение нескольких судебных процессов.

    В исковом заявлении, поданном в июне 2025 года, отмечалось проживание ответчика в штате Калифорния. Однако сейчас юристы пытаются взыскать более 50 тыс. долларов неоплаченных гонораров и набежавших процентов.

    «Господин Байден живет за границей. Он не может оплачивать услуги своих нынешних адвокатов. Он уже признал, что истец выставлял ему счета за юридические услуги, и значительная часть этих счетов по-прежнему остается неоплаченной», – отмечается в возражении на ходатайство истца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Американский суд прекратил уголовное дело против него о незаконном хранении оружия. Мать внебрачного ребенка Байдена-младшего потребовала арестовать мужчину за неуплату алиментов.

    10 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом

    Политолог Корнилов: Мятеж в ВСУ под Чугуевом – не последний

    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мятеж на полигоне в Чугуевском районе показывает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной и будет только ухудшаться. Подробные свидетельства жестокости военных в отношении мобилизованных всплывут после завершения СВО и ужаснут самих украинцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось о расправе над украинскими бойцами в Харьковской области.

    «Мятеж в Чугуевском районе мог произойти из-за того, что бойцам не выплатили положенные деньги или они нашли червей в мясе, поданном на обед. Причиной могло стать и недовольство самим фактом их насильственной мобилизации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Произошедшее еще раз подтверждает, что ситуация внутри ВСУ становится все более напряженной. Регулярно появляются сообщения о том, что на различных участках фронта бойцы жалуются на скотское отношение руководства, отсутствие ротации, использование «мертвых душ» для получения выплат», – напомнил он.

    «ВСУ уже давно не комплектуются добровольцами. Бойцы набираются исключительно насильственным образом. И во время мобилизации никто не кричит лозунги в поддержку Украины, свойственный майданам задор пропадает», – продолжил собеседник.

    «Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание. Более того, по правилам любого вооруженного конфликта российская сторона должна активным образом поддерживать подобные настроения, способствовать их распространению на Украине и в рядах ВСУ», – подчеркнул спикер.

    «Судя по всему, подобные расправы со стороны ВСУ и ТЦК происходят на многих участках фронта. До широкой общественности пока доходят лишь крупицы сведений о том, что военные жестокими методами пресекают любое недовольство бойцов. Думаю, полные свидетельства будут обнародованы спустя некоторое время после завершения СВО. И от масштабов ужаснемся и мы, и сами украинцы», – резюмировал Корнилов.

    Ранее связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный ветер» в Max сообщил, что на полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района Харьковской области произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев.

    «Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти», – говорится в сообщении. Одним из погибших стал 46-летний И.В. Терентьев из Николаева, тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам.

    В прошлом месяце украинский военнопленный Дмитрий Литвин сообщил, что командование украинского учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области открывало огонь по мобилизованным солдатам, которые пытались самовольно покинуть объект.

    Беглецов ловили, ставили к стенке и открывали огонь ради устрашения, пояснил он. Сам Литвин был осужден на семь с половиной лет, но заключил контракт с полком, сформированным из националистов «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация). Политолог Владимир Скачко рассказывал газете ВЗГЛЯД, что украинцы стали «кормовой базой» для ТЦК и переодетых под них вымогателей.

    10 апреля 2026, 00:22 • Новости дня
    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие

    Зеленский ответил на объявление Путиным пасхального перемирия

    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил в Telegram-канале на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, подчеркнув заявления Украины о готовности к зеркальным шагам.

    «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и в России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», – приводит слова Зеленского в Telegram-канале ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.


    10 апреля 2026, 18:47 • Видео
    Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

    В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    10 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху

    Tекст: Вера Басилая

    Пасха уверенно сохраняет позиции одного из самых значимых праздников в России: 73% опрошенных планируют отметить её в кругу семьи или с гостями, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Пасха заняла четвертое место среди наиболее значимых праздников в стране, уступив только Новому году, Дню Победы и 8 Марта. По результатам опроса, 73% россиян собираются отмечать Пасху, несмотря на снижение доли граждан, считающих этот праздник крайне важным – только 22%, что на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым годом, следует из опроса на сайте ВЦИОМ.

    Наиболее распространенными традициями в семьях остаются окрашивание яиц (15%), выпечка куличей и совместные застолья (по 10%). Однако только 46% опрошенных намерены готовить пасхальные блюда, а 38% планируют принимать гостей. Снижение числа приверженцев кулинарных традиций отмечено на 9 процентных пунктов за год.

    Аналитики отмечают, что за последние 20 лет православная идентичность в России сохраняет доминирующее положение, но за последнее десятилетие ее уровень снизился на 10 процентных пунктов. При этом портрет типичного православного сегодня – это женщина старшего возраста, проживающая в небольших городах или на селе.

    Самый православный округ в России – Сибирский, а наименее православный предсказуемо Северо-Кавказский.

    ВЦИОМ также указывает на трансформацию традиций: значимость религиозных обрядов уступает место семейному общению, а поездки на кладбище и посещение храмов отходят на второй план. Социально-демографический анализ показывает, что домашние и кулинарные ритуалы наиболее характерны для женщин и пожилых, тогда как молодежь чаще дистанцируется от религиозных форм.

    Великий пост по-прежнему соблюдается символически: индекс строгости составляет 14 из 100 возможных пунктов, причем среди молодежи этот показатель еще ниже. Строгого поста придерживаются в основном религиозно ориентированные россияне, но даже среди них вовлеченность невелика – всего 18 пунктов. В целом можно говорить о смещении от ритуальной дисциплины к символическому участию, где пост сохраняет значение как элемент традиции, но утрачивает статус обязательной повседневной практики.

    Опрос проводился 16 августа 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    10 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На полигоне в лесах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно призванных солдат ВСУ, но ее подавили украинские националисты, сообщил связанный с группировкой ВС России «Север» канал «Северный Ветер».

    Инцидент произошел в лагере подготовки штурмовых подразделений, сообщается в канале «Северный Ветер» в Max.

    Попытка мятежа завершилась жестокой расправой со стороны националистических подразделений.

    Генеральный штаб украинской армии тщательно скрывает факт массового неповинения бойцов.

    Родственникам погибших при подавлении бунта военнослужащих отправляют фальшивые документы. Командование официально списывает потери на естественные причины смерти.

    Одной из жертв жестокой расправы стал уроженец Николаева И.В. Терентьев 1979 года рождения. Семье передали тело мужчины с многочисленными переломами.

    До этого командование украинского полигона в Днепропетровской области расстреливало мобилизованных солдат за попытки побега. В Черниговской области военные заставляли новобранцев ползать по земле под выстрелы.

    10 апреля 2026, 10:56 • Новости дня
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Италии новый оппозиционный лидер Сильвия Салис, мэр Генуи и бывшая спортсменка, привлекла внимание как возможная альтернатива премьеру Джордже Мелони на грядущих выборах, пишут СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Салис заявила: «Я – прогрессивный кандидат, который твердо верит, что экономическое развитие и социальная справедливость могут сосуществовать». По ее мнению, действующее правительство не смогло обеспечить ни то, ни другое, из-за чего недовольны и богатые, и бедные.

    Салис вышла на политическую арену в 2025 году, объединив оппозицию и победив кандидата, поддержанного Мелони, на выборах мэра. Недавний референдум о реформе судебной системы стал серьезным ударом для власти: в Генуе против инициатив правительства высказались 64% избирателей, что на 10% выше национального показателя.

    Хотя оппозиция воодушевлена успехом, единого лидера у нее пока нет. Помимо Салис, основными претендентами на лидерство считаются глава Движения «Пять звезд» Джузеппе Конте и Эльи Шляйн, возглавляющая Демократическую партию.

    Салис строит свою программу на умеренной левой повестке: реформе здравоохранения, усилении налогового контроля, адресном регулировании цен на энергию и поддержке рождаемости, при этом избегая жестких идеологических позиций. Она отмечает, что растущее неравенство и проблемы среднего класса становятся заметны даже среди работающего населения.

    Бывший премьер-министр Маттео Ренци поддерживает Салис, а ее команда уже пополнилась его бывшим пресс-секретарем. Хотя Салис заявила, что не собирается участвовать в праймериз, она не исключает возможности выставить свою кандидатуру, если получит объединяющий запрос от оппозиции.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала министра туризма покинуть пост ради спасения репутации правительства после болезненного поражения правящей коалиции на голосовании.

    Напомним, Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы. Газета ВЗГЛЯД писала, как неудачное голосование разрушило ауру политической неуязвимости главы итальянского правительства.

    10 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Иран отказался начинать переговоры с США

    Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан

    Иран отказался начинать переговоры с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана еще не прибыла в Пакистан, переговоры не начнутся, пока атаки Израиля на Ливан не прекратятся, сообщил иранский источник.

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде пока не начнутся из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан, передает ТАСС. Как сообщил иранский источник, делегация из Ирана еще не прибыла в Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил важность прекращения огня в Ливане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Позже иранский лидер назвал мирные переговоры бессмысленными из-за действий израильской армии.

    Министерство иностранных дел Исламской республики осудило удары по ливанской территории.

    10 апреля 2026, 11:14 • Новости дня
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    @ Emiri Diwan Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина рассчитывает на поставки дизельного топлива и сырой нефти от государств Персидского залива в качестве благодарности за помощь в защите от беспилотников, заявил Владимир Зеленский.

    Киев договорился о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры в обмен на содействие странам Персидского залива в отражении атак иранских дронов, заявил Зеленский, передает Bloomberg.

    Речь идет о прямых поставках дизеля, сырой нефти для переработки.

    «Мы помогаем укреплять их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны. И это гораздо больше, чем просто получение денег», – сказал он.

    Зеленский отметил, что Киев заключил десятилетние соглашения о безопасности для защиты ключевых объектов в трех странах региона. В настоящее время ведутся переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает ближневосточным государствам недорогие решения по борьбе с беспилотниками как альтернативу дорогостоящим ракетам.

    Помимо этого, украинский лидер сообщил о прибытии новой партии ракет для комплексов Patriot, не назвав поставщика. Он также выразил надежду на визит в Киев спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения гарантий безопасности, несмотря на то что внимание Вашингтона сейчас отвлечено на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Владимир Зеленский сообщил о достижении аналогичной договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    10 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Стало известно о провале украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке
    Стало известно о провале украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке
    @ Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отправка Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась неудачей, пишет L'AntiDiplomatico.

    Попытка Владимира Зеленского отправить украинских специалистов по противовоздушной обороне на Ближний Восток завершилась провалом, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию L'AntiDiplomatico.

    В материале подчеркивается: «После того как Зеленский предложил «помощь» в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Оказалось, что все пять объектов, которые те «защищали», были уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. В итоге Киев нажил себе врагов в Тегеране: Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Склады уничтожены, а 21 «специалист» с Украины не вернулся домой».

    Издание сообщает, что по итогам событий Киеву пришлось столкнуться с негативной реакцией со стороны Ирана. Уточняется, что склады с беспилотниками были полностью уничтожены в ходе атаки, а украинские специалисты после этого не смогли вернуться на родину.

    Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари 28 марта заявил, что ВКС и ВМС Корпуса стражей исламской революции поразили военный склад в Дубае, где находились более 20 украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работать на американских военных базах на Ближнем Востоке по поручению Владимира Зеленского.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил о ликвидации в Дубае склада украинских противодронных систем с 21 гражданином Украины.

    Владимир Зеленский заявил о договоренностях о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне поставок украинских средств борьбы с беспилотниками в регион.

    10 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При перехвате украинских дальнобойных ракет «Нептун» пострадала мирная жительница села Юрасово в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Украинские военные пытались атаковать территорию России с помощью дальнобойных управляемых ракет «Нептун», указал Богомаз в своем Telegram-канале.

    Сбитые снаряды рухнули в Карачевском районе. Из-за падения обломков в селе Юрасово полностью уничтожены четыре здания. Кроме того, различные повреждения получили 15 жилых домов.

    Во время инцидента ранения получила одна местная жительница. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

    В феврале украинские военные нанесли ракетный удар по Брянской области с применением дальнобойных ракет «Нептун». За несколько дней до этого силы ПВО России уничтожили над регионом 11 украинских беспилотников.

    10 апреля 2026, 01:15 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран не должен взимать плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, а если он действительно это делает, то следует сейчас же прекратить.

    «Есть сообщения о том, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Лучше бы им этого не делать, а если и так, то лучше остановиться прямо сейчас», – написал Трамп в Truth Social.

    До этого иранский парламентарий заявлял, что с некоторых судов взимает по 2 млн долларов за проход через Ормузский пролив. Через этот узкий пролив проходит около 20% мировой нефти. В четверг через пролив прошло всего восемь судов, что значительно меньше обычных 135 ежедневных транзитов. Проход был разрешен только судам, перевозящим иранские грузы, сообщила Wall Street Journal (WSJ).

    В СМИ появилась информация, что Иран будет требовать выплаты пошлин в криптовалюте, чтобы сохранить контроль над Ормузом во время двухнедельного перемирия с США, передает Reuters со ссылкой на Financial Times и заявление Хамида Хоссейни, представителя Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана.

    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана представили карту безопасного движения для судов через Ормузский пролив. Иран ввел лимит на проход судов через Ормузский пролив. Хаменеи объявил о планах вывести управление Ормузским проливом на новый уровень.

    10 апреля 2026, 09:38 • Новости дня
    Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей»
    Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим обманом потребителей»
    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Павел Дуров, основатель Telegram, резко раскритиковал шифрование в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), назвав его «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей».

    В своем Telegram-канале Дуров заявил: ««Шифрование» WhatsApp может быть крупнейшим обманом потребителей в истории, вводящим в заблуждение миллиарды пользователей». Он подчеркнул, что несмотря на уверения сервиса, WhatsApp читает пользовательские сообщения и делится ими с третьими лицами, а Telegram никогда этого не делал и делать не будет.

    В подтверждение своих слов Дуров опубликовал скриншот с описанием так называемого бэкдора – скрытого механизма в коде, позволяющего получить доступ к сообщениям пользователей без их ведома. По его словам, этот бэкдор дает доступ к личной переписке даже сторонним подрядчикам, хотя официально используется для проверки сообщений, помеченных как мошеннические.

    Ранее Дуров сообщил, что за всю историю Telegram ни одна переписка пользователей не была раскрыта третьим лицам, даже по требованию властей, проект скорее закроется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров назвал людей, верящих в безопасность WhatsApp, безмозглыми.

    10 апреля 2026, 15:19 • Новости дня
    Junge Welt: Германия обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    Junge Welt: Германия обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    @ Репродукция ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии выразили обеспокоенность после подписания президентом Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР, который распространяется и за пределы России.

    Немецкое издание Junge Welt сообщило, что подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида нацистами народа СССР вызвало тревогу в Германии. В статье издания отмечается, что документ может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, которые отрицают геноцид советских людей нацистами, передает РИА «Новости».

    В тексте подчеркивается: «Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии».

    Junge Welt также напомнило, что за последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы было снесено множество мемориалов, связанных с советскими военными и жертвами Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами и за оскорбление памяти его жертв.

    Министерство иностранных дел России открыло на своем сайте тематический раздел, посвященный сохранению памяти жертв геноцида советского народа нацистами.

    10 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    Поисковик Вульферт назвала ошибки погибших на Камчатке туристов

    Трагедия на Авачинском вулкане произошла из-за недооценки туристами сложности маршрута и фатального разделения коллектива, заявила глава поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

    Путешественники совершили сразу три серьезных промаха, пояснила Вульферт РИА «Новости».

    «Первое и главное – разделение группы. В горах работает железное правило: «вместе пошли – вместе пришли». Если возникает конфликт, его нужно решать на месте, не разбивая коллектив. Разделиться – это уже риск, не иметь возможности связаться со спасателями – двойной риск», – сказала Вульферт.

    Второй причиной трагедии стала недооценка маршрута. Специалист напомнила, что весной на Авачинском вулкане сохраняются глубокий снег, метели и лавиноопасные участки.

    Третьей ошибкой оказалось несвоевременное принятие решений в экстремальной ситуации. При ухудшении погоды группе следовало разбить лагерь или повернуть назад, а не продолжать движение вперед.

    Вульферт выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что любая горная трагедия служит жестоким уроком для остальных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семеро туристов пропали в Налычевском природном парке без палатки и средств связи. Позже спасатели обнаружили пятерых участников похода живыми. Глава регионального управления МЧС Сергей Лебедев назвал причиной гибели остальных путешественников пренебрежение правилами безопасности.

    10 апреля 2026, 15:05 • Новости дня
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    @ NEIL HALL/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Антироссийские действия Британии и поддержка Лондоном терактов и диверсий киевского режима на территории РФ являются подтверждениями исторического антироссизма британских элит, считают эксперты.

    «Изборский клуб» опубликовал статью «Британская властная элита как субъект культурного и международного терроризма», авторы которой рассматривают Британию как один из центров цивилизационного противостояния с Россией.

    В работе подчеркивается, что, по сути, «Россия воюет не с ВСУ, не с Украиной, а практически со всеми странами НАТО», а Лондон играет роль ближайшего «прихвостня США». Вводятся понятия: «британский культурный терроризм» и «исторический антироссизм».

    Исследование подробно разбирает историческую жестокость британских элит. Колониальное правление в Индии описывается как массовый грабеж и террор. Авторы напоминают о британских концлагерях в Южной Африке в начале XX века. Отдельно описываются испытания иприта на индийских военнослужащих. Эти эпизоды трактуются как «террористические и человеконенавистнические» преступления.

    Понятие «британский культурный терроризм» связывается с тотальным вывозом и удержанием чужих культурных ценностей: от статуй острова Пасхи, мраморов Парфенона и саркофага фараона Тахарки до огромного пласта индийского культурного наследия. Отмечается, что в Британском музее хранится свыше 8 млн реликвий, большинство из них иностранно-колониального происхождения, а Лондон под предлогом «защиты безопасности экспонатов» почти всегда отказывает в репатриации.

    Современный «исторический антироссизм» описывается как устойчивый курс британских элит на нанесение России максимального стратегического ущерба. После начала СВО Британия, по оценке авторов, стала рассматривать Россию как «самую острую» угрозу, усилила антироссийскую риторику и взаимодействие с так называемыми «российскими продемократическими силами» и эмигрантами, выступающими против курса президента России. Цель Лондона формулировалась как подготовка новых санкций и организация информационных атак.

    «Лондон давно проводит враждебную политику, направленную на ослабление России, ее влияния и внутренней устойчивости. Понятно, что на первом плане стоит поддержка Украины – но британцы мастера играть в инфовойны, подстрекать к санкциям, прямо вмешиваться в политический процесс», – обратил внимание политолог Илья Ухов, комментируя статью в своем Telegram-канале.

    Как отмечается в исследовании, Лондон участвует в оперативно-тактическом планировании, обучении украинских военных, киберобеспечении, поставках техники и разведданных. Особое внимание уделено участию Британии в украинских терактах и диверсиях на российской территории вне зоны СВО.

    Киев описывается как идеальный исполнитель «самых грязных» заданий Лондона, мотивированный русоненавистнической идеологией.

    Исходя из этого, авторы делают вывод, что Британия и Украина фактически ведут против России необъявленную войну методами террора, а участие Лондона в диверсионной деятельности на российской территории правомочно квалифицировать как международный терроризм. Отмечается, что террор стал инструментом государственной политики обеих стран в отношении России и ее союзников. Британия, как и накануне двух мировых войн, описывается в тексте основным подстрекателем к возможному третьему глобальному конфликту.

    Авторы считают, что апелляции к рациональности британских элит бессмысленны и результат может дать только язык «жесткой силы», последствия которой для островной безопасности должны быть предельно осязаемыми и неприемлемыми. Авторы призывают к проактивной и наступательной военно-политической стратегии России, разрушению стереотипов о ее предсказуемости и отказу от практики, когда Запад повышает ставки, а Москва ограничивается ответными ударами по инфраструктуре Украины. По их мнению, ставка лишь на оборону и дипломатию не ведет к безусловной победе.

    «Выводы из всей этой истории просты – нужно самим проводить более наступательную политику в информационной сфере. Нужно очищать собственные элиты от людей, прямо или косвенно пляшущих под дудку британцев – будь то миграционная политика, борьба с укро-нацизмом или укрепление внутриполитического единства. Везде где начинают произноситься слова о «растворении русских» в «многононациональной» общности – явно видна «гибридная» работа с дискурсом британцев», – добавил Ухов.

    Политолог также считает, что «нам в свою очередь нужно наконец взять курс на подрыв и демонтаж Великобритании».

    В свою очередь писатель Роман Антоновский отмечает, что «центр западной русофобии находится в Лондоне, пытающемся сорвать сделку между США и Россией».

    «Может быть, и нам пора уже начать такую же диверсионную прокси-войну против англичан? Не пора ли начать шатать и заставить испытывать острую боль британское русофобское террористическое государство?» – задается он вопросом в своем Telegram.

    Авторы статьи настаивают, что британский истеблишмент уважает только силу и готовность применять ее, а миротворческие жесты Москвы воспринимает как уязвимость.

    Среди практических выводов особо выделяется право российского правосудия применять к иностранным террористам и их пособникам самые суровые меры, вплоть до возможного выхода из моратория на смертную казнь. Отдельным направлением противодействия предлагается «подсвечивание» внутренних проблем Британии – миграционных, социальных, национальных и политических, чтобы не позволить Лондону использовать высвобождаемые ресурсы для новых антироссийских действий. Делается вывод, что рассчитывать на здравый смысл «деградирующих британских элит» больше не представляется возможным.

    10 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    Израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседей
    Израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседей
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет территорий сектора Газа, южного Ливана и Сирии, сообщил израильский новостной портал Ynet.

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил расширить границы страны за счет сектора Газа, южного Ливана и территорий Сирии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на израильский портал Ynet.

    В ходе открытия нового поселения Маоз Цур на Западном берегу министр заявил: «Будет политический шаг в секторе Газа, который расширит наши границы, будет решающий политический шаг в Ливане, который расширит наши границы до реки Литани на выгодных для обороны рубежах, и будет решающий политический шаг в Сирии с присоединением территорий Хермона и буферной зоны».

    Смотрич подчеркнул, что Израиль уже предпринял шаги на Западном берегу, которые, по его мнению, «сводят на нет идею о создании государства Палестина». Министр обороны Исраэль Кац также отметил, что еврейские поселения на Западном берегу «укрепляют безопасность Израиля».

    По данным портала, власти Израиля уже одобрили строительство около 30 еврейских поселений и более 150 сельскохозяйственных предприятий на территории Западного берега. Поселенческая политика Израиля неоднократно вызывала критику со стороны международного сообщества и палестинской автономии.

    Палестинцы, в свою очередь, настаивают на создании государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы и требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами отражали ситуацию до Шестидневной войны. Израиль продолжает отвергать возможность возвращения к этим границам и деления Иерусалима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми объяснил удар по мосту через реку Летани стремлением создать буферную зону у границы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана для «коренного изменения ситуации на севере».

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии подготовиться к возможному расширению военной операции на ливанской территории.

