Кабмин Украины назначил Мандзия главой Таможенной службы

Tекст: Денис Тельманов

Кабинет министров Украины назначил Ореста Мандзия новым руководителем Государственной таможенной службы, сообщает ТАСС.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, кандидатура Мандзия была предложена после открытого конкурса, который проводил министр финансов Сергей Марченко.

«Правительство назначило главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес министр финансов Сергей Марченко», – заявила Свириденко в соцсетях. Она отметила, что перед новым руководителем стоит задача продолжить реформу службы и создать прозрачную систему, обеспечивающую финансовую устойчивость страны.

Назначение нового главы таможни – важная часть обязательств Украины перед МВФ. Конкурс на эту должность начался с почти полугодичным опозданием и проводился с ноября 2023 года.

В финал вышли Мандзий, работавший руководителем подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро, и старший детектив того же ведомства Руслан Даменцов.

Мандзий родом из Львова, имеет юридическое образование, опыт работы в МВД и с 2017 года трудился в НАБУ.

Таможенная служба Украины традиционно считается одним из самых коррупционных органов: по оценкам специалистов, потери бюджета от «серого импорта» достигают 105-120 млрд гривен в год, что составляет от 2,4 до 2,7 млрд долларов.

В прошлом году суд арестовал имущество бывшего исполняющего обязанности главы таможенной службы Сергея Звягинцева. По данным следствия, Звягинцев пользовался недвижимостью и землей под Киевом на сумму более 77,3 тыс. долларов, оформленными на подставных лиц.

