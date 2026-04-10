Суд попросили взыскать миллионы с мужа сбежавшей блогерши Миллер
Финансовый управляющий блогера Елизаветы Батюты (Лизы Миллер), подозреваемой в легализации денег в особо крупном размере, затребовал через суд взыскать с нее и ее супруга Артемия Миллера свыше 21 млн рублей.
Заявление управляющего Дениса Хмелева поступило в арбитражный суд Краснодарского края шестого апреля, передает РИА «Новости».
Документ пока не принят к производству.
Весной прошлого года инстанция признала Батюту финансово несостоятельной, запустив процедуру реализации имущества. На тот момент долги девушки превышали 233 млн рублей. Позже столичный суд утвердил доначисление ей около 178 млн рублей налогов и штрафов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Лиза Миллер сбежала в Дубай после признания банкротом. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело о легализации доходов.