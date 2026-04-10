В России утвердили ГОСТ на противогололедные материалы
Росстандарт утвердил национальный стандарт РФ (ГОСТ) на противогололедные материалы (ПГМ) для автомобильных дорог. Он вступит в силу 1 октября 2026 года.
Росстандарт утвердил национальный стандарт на противогололедные материалы для автомобильных дорог, передает ТАСС. Документ определяет требования к производству, закупке и применению реагентов, предназначенных для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования. В ГОСТе прописаны виды материалов – твердые, жидкие и комбинированные – и их назначение, а также определена классификация и технические требования к сырью.
В стандарте подчеркивается, что используемое сырье и материалы должны соответствовать федеральному законодательству и санитарным нормам, не допуская превышения допустимых уровней токсичности для работников и окружающей среды. В частности, материалы не должны быть горючими, а также должны быть пожаробезопасными, взрывобезопасными и радиационно безопасными. По степени воздействия на организм человека такие реагенты должны относиться к умеренно опасным веществам (не ниже третьего класса опасности).
Работники, занятые на производстве, транспортировке, хранении и применении ПГМ, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты и спецодеждой. Для автодорог, проходящих по особо охраняемым природным территориям, включая Байкальскую, стандарт предусматривает возможность введения дополнительных требований к материалам.
Недавно Росстандарт утвердил новые требования к эксплуатационной безопасности электрических мопедов и мотоциклов.