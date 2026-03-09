  • Новость часаВ Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    В борьбе за высший пост Зеленский получил опасного конкурента
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля
    Нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор
    В Грузии почтили память погибших сталинистов-националистов
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    4 комментария
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    51 комментарий
    9 марта 2026, 12:57 • Новости дня

    В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Занятия для учеников начальных классов в Петропавловске-Камчатском отменены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в управлении образования администрации краевого центра.

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями завтра, 10 марта, учебные занятия в школах Петропавловска-Камчатского в обеих сменах отменяются с первого по четвертый класс включительно», – заявили в Telegram-канале городского управления образования. Для учеников средних и старших классов уроки пройдут в обычном режиме, родителей просят следить за официальными объявлениями.

    По данным Камчатского УГМС, в понедельник город оказался под влиянием циклона: в Петропавловске-Камчатском идут осадки, а скорость ветра достигает 23 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют сохранение сложных погодных условий и во вторник, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что власти разработали комплекс решений, среди которых закупка техники и изменение нормативов по вывозу снега на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы.

    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров по урегулированию конфликта российская делегация жестко ставила перед украинцами вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, сообщил их участник, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в категоричной форме задавала украинской стороне вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Костюков отметил: «Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме».

    Напомним, 6 февраля в жилом доме в Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

    По данным ЦОС ФСБ, исполнитель покушения прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Позже подозреваемого задержали в Дубае и передали российским властям.

    До этого также в интервью Зарубину президент Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году. Он также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, а также виден британский след.

    Комментарии (27)
    8 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разочарование вызвало в Тбилиси заявление посольства Израиля в Грузии, в котором отмечается 26-вековая дружба евреев и грузин, однако при этом звучит призыв подтвердить «истинную дружбу» в «сложные времена», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее МИД Грузии выражал соболезнования и народу Ирана, и народу Израиля, однако израильское посольство выступило с недовольным заявлением после того, как высокопоставленный представитель грузинского внешнеполитического ведомства посетил посольство Ирана и оставил запись в книге соболезнований.

    В Тбилиси стараются сохранить взвешенный подход к событиям на Ближнем Востоке.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили в этой связи заявил, что позиция посольства Израиля является «фактическим призывом занять четкую позицию в противостоянии Израиля и Ирана».

    По мнению этого эксперта, такое заявление «ставит власти Грузии в достаточно деликатное положение», так как выбор в пользу одной из сторон «несет серьезные политические и дипломатические риски для Тбилиси».

    Аналитик считает, что посольство Израиля должно как минимум выступить с разъяснениями.

    Другой политический аналитик Заза Доборджгинидзе отметил, что после грузино-российской войны 2008 года звучали подозрения в том, что Израиль передавал все данные о продаваемых Грузии беспилотниках России.

    Комментарии (11)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (58)
    8 марта 2026, 15:43 • Новости дня
    В ЛАГ отказались открывать воздушное пространство для ударов по Ирану
    В ЛАГ отказались открывать воздушное пространство для ударов по Ирану
    @ Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт подчеркнул нейтралитет региона в конфликте Израиля и США против Ирана.

    Члены организации изначально выступали против любой эскалации, заявил Абуль Гейт, передает РИА «Новости».

    «Арабские страны не являются стороной идущей войны, они не желали ее начала… Они заблаговременно объявили, что отказываются предоставлять свое воздушное пространство и свою территорию», – сказал он.

    Дипломат также напомнил о посреднических усилиях Омана, Катара и Египта. Эти страны пытались наладить диалог между США и Ираном, чтобы не допустить вооруженного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о начале посреднических усилий ряда государств для урегулирования конфликта. Замглавы МИД России Георгий Борисенко обсудил с послами арабских стран опасность вовлечения региона в противостояние. Тегеран заранее предупредил соседей о планах атаковать расположенные на их территории американские военные базы.

    Комментарии (7)
    8 марта 2026, 20:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения из состава 159-й бригады лишились тысяч военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести после неудачных попыток форсирования водной преграды в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Анализ некрологов ВСУ показал, что при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино Волчанского района 159-я бригада украинской армии понесла колоссальные потери, сказал собеседник ТАСС.

    Командование противника отправляло штурмовые группы на переправу в течение первой половины 2025 года. Сейчас на дне водоема, который называют «рекой смерти», остаются тела тысяч украинских солдат, числящихся пропавшими без вести.

    Волчанск представлял собой мощный укрепрайон с подземными коммуникациями, где до начала конфликта проживало около 17 тыс. человек. Киев использовал промышленные предприятия города для обороны, бои за которую начались в мае 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат. Российские военные полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в восточной части города. Противник при попытках вернуть позиции понес существенные потери в живой силе.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после признания на Украине однополых пар получил новые фантастические перспективы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на публикации в прессе, согласно которым украинский верховный суд признал «отношения однополой пары семьей» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).

    Она отметила, что украинские власти сумели наполнить «новым квазисмыслом» Международный женский день, который отмечается 8 марта.

    «Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», – заключила она.

    До этого Захарова иронично отреагировала на заявления о стремительной интеграции Киева в Евросоюз. Дипломат называла Зеленского неонацистом за уничтожение армии на деньги европейцев.

    Комментарии (8)
    9 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (14)
    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США

    Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США

    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

    Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

    Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    Комментарии (18)
    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане

    Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить картой заказ Лукашенко в ресторане

    Tекст: Мария Иванова

    Во время визита Александра Лукашенко в минский ресторан Mak.by выяснилось, что у него нет денег, а карта вице-премьера для оплаты заказа не сработала.

    Александр Лукашенко в воскресенье посетил ресторан быстрого питания Mak.by, где директор сети Виктория Данько продемонстрировала работу терминала самообслуживания, передает РИА «Новости».

    Глава государства признался, что не взял с собой средства для оплаты. «А у меня денег нет, милая моя», – сказал президент республики.

    Первый вице-премьер Николай Снопков предложил оплатить заказ, на что белорусский лидер отреагировал шуткой о готовности заказать все меню. Выбирая блюда, политик обратил внимание на калорийность одного из бургеров. Он отметил, что после 400 калорий придется целый день рубить дрова.

    Данько пояснила, что рассчитаться можно картой, телефоном или наличными. Однако когда Снопков приложил карту к терминалу, операция прервалась, а повторная попытка привела к ошибке.

    Президент успокоил директора, пообещав заплатить позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии во время визита в ресторан «Мак.бай» разделил бургер с журналистами.

    Александр Лукашенко также поручил убрать из меню иностранное название кофе американо.

    Комментарии (12)
    8 марта 2026, 19:11 • Новости дня
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана

    Здание Дома русской культуры в Набатии полностью разрушено израильским авиаударом

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана до основания разрушено здание, где размещался Дом русской культуры.

    Директор учреждения Асаад Дия сообщил об инциденте, произошедшем в ходе налета Израиля на южный Ливан, передает ТАСС. Строение, в котором размещалась организация, уничтожено до основания.

    «Это произошло полтора часа назад, к счастью, жертв и пострадавших нет», – отметил собеседник агентства.

    Руководитель уточнил, что коллектив был вынужден прервать деятельность и эвакуироваться ранее. По его словам, после начала военных действий оставаться в городе стало слишком опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский авиаудар по жилому дому в провинции Набатия привел к гибели не менее 19 человек.

    Днем ранее авиация Израиля полностью разрушила здание медицинского центра с кабинетами выпускников советских вузов в Бейруте.

    Комментарии (23)
    9 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года.

    Ее время на трассе составило 1 минуту 15,60 секунды, передает ТАСС.

    Для сборной России эта медаль стала первой золотой на нынешней Паралимпиаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. А новую форму российских паралимпийцев высоко оценили иностранные спортсмены.

    В субботу российский паралимпиец Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске, завершив дистанцию за одну минуту 18,40 секунды и пополнив копилку наград сборной на Играх в Италии.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 23:01 • Новости дня
    Президент Ирана позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о непричастности республики к инциденту с дронами в Нахичевани.

    «Масуд Пезешкиан заявил, что инцидент с авиаударом по Нахичевани не имеет отношения к Ирану, и подчеркнул, что инцидент будет расследован. Президент Ильхам Алиев в очередной раз выразил соболезнования в связи с гибелью многочисленных мирных жителей в результате недавних событий в Иране», – сообщила пресс-служба Алиева.

    Там добавили, что Пезешкиан выразил благодарность главе Азербайджана за визит в посольство республики с тем, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

    Напомним, Азербайджан привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани. Он потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Азербайджана после падения дронов в Нахичевани.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    Комментарии (2)
    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

