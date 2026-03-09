В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона

Tекст: Дарья Григоренко

«В связи с неблагоприятными погодными условиями завтра, 10 марта, учебные занятия в школах Петропавловска-Камчатского в обеих сменах отменяются с первого по четвертый класс включительно», – заявили в Telegram-канале городского управления образования. Для учеников средних и старших классов уроки пройдут в обычном режиме, родителей просят следить за официальными объявлениями.

По данным Камчатского УГМС, в понедельник город оказался под влиянием циклона: в Петропавловске-Камчатском идут осадки, а скорость ветра достигает 23 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют сохранение сложных погодных условий и во вторник, передает РИА «Новости».

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что власти разработали комплекс решений, среди которых закупка техники и изменение нормативов по вывозу снега на Камчатке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта проанализировать состояние дорожной сети на Камчатке и организовать восстановительные работы.