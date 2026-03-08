«Единая Россия» организовала масштабные поздравления женщин по всей стране

Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро

Эксперт Кнутов: США могут вывезти уран из Ирана по аналогии с захватом Мадуро

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На мой взгляд, классическая наземная операция Пентагона в Иране, наподобие иракской, невозможна. В свое время для победы над Ираком США создавали многотысячную западную коалицию и долгое время рассчитывали каждый этап конфликта. Сейчас я не вижу у американской стороны таких возможностей и готовности идти на сопутствующие риски», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Вместе с тем у американо-израильских сил есть ресурсы для проведения десантной операции по аналогии с захватом Николаса Мадуро, убежище которого находилось в центре одной из самых больших военных баз в Латинской Америке. Десант США мог бы использовать те же технические устройства, что и в Венесуэле», – продолжил собеседник.

«При этом Пентагон параллельно начал бы проводить отвлекающую операцию в другом регионе. Не случайно издание The Washington Post сообщало, что США неожиданно отменили масштабные учения с участием 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине и специализирующейся на наземных операциях», – отметил он.

«Операция имеет высокие шансы на успех. США и Израиль господствуют в воздухе, от ПВО и ВВС Ирана мало что осталось. По сути, вся надежда Тегерана – на профессионализм владения иранскими военными переносными зенитными ракетными комплексами», – детализировал аналитик.

«Кроме того, иранскому командованию нужно стараться разумно использовать свой ракетный потенциал для того, чтобы США тратили как можно больше противоракет при защите своих военных баз на Ближнем Востоке. Таким образом, у Тегерана оставалась бы возможность для эскалации», – резюмировал собеседник.

Ранее портал Axios со ссылкой на четыре источника сообщил, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа в Иран для «обеспечения безопасности» его запасов высокообогащенного урана на более позднем этапе военной операции.

Согласно сообщению, Белый дом рассматривает два сценария. Первый предполагает захват урана американским спецподразделением и вывоз с иранской территории. Второй вариант: топливо предполагается обезопасить на месте. Не исключается также участие в процессе специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Газета New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с секретными отчетами американского разведывательного сообщества, пишет, что иранские власти или другая группа могут достать запасы высокообогащенного урана, погребенные под завалами в Исфахане после ударов США в прошлом году.

В воскресенье иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу в районе Аль-Адири в Кувейте с применением боевых беспилотников и баллистических ракет. Также удары были нанесены по объектам в ОАЭ, Бахрейне, Израиле и Катаре. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему в противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую.

В свою очередь, израильские ВВС нанесли массированный удар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд. Также Израиль заявил, что поразил оперативный штаб Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО в Тегеране.