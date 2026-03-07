Вяльбе объяснила инцидент с нападением собак на лыжниц

Вяльбе назвала падение лыжниц из-за собак досадным стечением обстоятельств

Tекст: Мария Иванова

Женский марафон на 50 километров на чемпионате России по лыжным гонкам обернулся ЧП с участием собак, которое президент ФЛГР Елена Вяльбе назвала досадным стечением обстоятельств, передает РИА «Новости». По ее словам, подобную ситуацию организаторам было трудно предусмотреть.

Инцидент произошел на седьмом круге из тринадцати, когда на трассе появились три собаки. Одна из них выбежала под ноги лидировавшей в гонке Арины Кусургашевой, та потеряла равновесие и упала. Вместе с ней с трассы вылетела шедшая следом Алина Кудисова.

Кудисова не смогла продолжить марафон и покинула дистанцию в слезах, прихрамывая. Кусургашева вернулась в гонку, но утратила лидерство и в итоге финишировала лишь седьмой.

«Я не сталкивалась с подобной ситуацией, но, к огромному сожалению, такое бывает в разных видах спорта и в разных странах», – сказала Вяльбе.

Она выразила уверенность, что в данном случае на трассу выбежали бездомные собаки, напомнила, что до начала чемпионата велась работа с местными любителями выгула собак, и отметила, что возвести бетонную стену вокруг всей дистанции невозможно.

