В ФЛГР обвинили «специально обученных людей» в раздувании скандала с завалом в Сочи

Глава ФЛГР Вяльбе: Специально обученные люди создали резонанс из небольшой проблемы с завалом на Спартакиаде

Tекст: Дарья Григоренко

Вяльбе отметила, что инцидент был раздут искусственно: По ее мнению, из небольшой проблемы сделали резонанс. «Понятно, что были специально обученные люди, чтобы это сделать», уточнила она. Глава ФЛГР добавила, что у спортсменок не было ни открытых переломов, ни проломанных голов.

«Часто стартуют в тумане, и мы знаем, что видимость все-таки была. Писали, что вся лыжня в крови, а видимость нулевая. Как вы тогда это увидели? СМИ муссировали эту тему, но никто перед нами не извинился за неправду. Все началось с родителей, которые не очень понимают, что у меня не художественная гимнастика. Хотя и там бывает всякое», – приводит ее слова РИА «Новости».

Глава ФЛГР также сообщила, что федерация не хотела проводить Спартакиаду в Сочи. «Но большие руководители заставили это сделать», – уточнила она.

Ранее сообщалось, что после массового завала на Спартакиаде в Сочи пострадали не менее девяти лыжниц. Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц.