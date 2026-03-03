  • Новость часаЛавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Дипломат указал Мелании Трамп на смертельный удар США по иранской школе
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    Лавров указал на отсутствие санкций против спортсменов США и Израиля
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны на Ближнем Востоке
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 12:51 • Новости дня

    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе

    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    @ Vantor/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива в Натанзе получил повреждения, при этом радиологических последствий не ожидается, сообщили в МАГАТЭ.

    МАГАТЭ подтвердило повреждение зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе, передает РИА «Новости».

    Агентство сослалось на свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали разрушения входной группы зданий объекта.

    Ранее канал CNN со ссылкой на изображения компании Vantor сообщил, что повреждения могли возникнуть после американо-израильских атак на ядерный объект в Натанзе. В сообщении МАГАТЭ отмечается: «Радиологических последствий не ожидается, и дополнительного воздействия на завод по обогащению топлива, который был серьезно поврежден во время конфликта в июне, не обнаружено».

    МАГАТЭ подчеркивает, что ситуация находится под контролем, а угрозы распространения радиоактивных материалов нет. Агентство продолжает следить за развитием событий и оценивать состояние объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что любые атаки на ядерные объекты могут привести к выбросам радиации.

    3 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

    Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял жалобы туристов, вернувшихся из Дубая после операции США и Израиля против Ирана.

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

    Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

    Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

    Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

    С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

    Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

    Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.


    Комментарии (16)
    3 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Арсеналы ракет Ирана оказались неуязвимы для ударов США и Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Значительная часть иранского арсенала скрыта в укрепленных подземных сооружениях, это сильно осложняет его полное уничтожение для Вашингтона и Тель-Авива, пишут СМИ.

    Президент США Дональд Трамп назвал ликвидацию ракетного потенциала Тегерана одной из главных целей атак, пишет New York Times.

    Однако обнаружение и уничтожение всего арсенала, а также производственных площадок, представляет серьезную проблему для военных США и Израиля.

    Иран научился быстро восстанавливать производственные линии, размещая их в укрепленных подземных бункерах. Кроме того, ракеты могут разбираться на части для скрытной транспортировки и последующей сборки, что значительно затрудняет их отслеживание с воздуха.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    «Военные делают все возможное, чтобы поразить эти объекты», – заявил директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

    Ранее Центральное командование США сообщило об использовании стелс-бомбардировщиков B-2 с боеприпасами весом более 900 килограммов для ударов по укрепленным позициям.

    Тегеран обладает самым большим арсеналом на Ближнем Востоке, включая ракеты средней дальности, способные поражать цели на расстоянии около 1,9 тыс. километров.

    Разведка отмечает, что стремление Ирана к развитию ракетной программы обусловлено отсутствием у страны современных военно-воздушных сил.

    Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников. В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьба европейской экономики зависит от того, удастся ли завершить военное противостояние на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном в течение ближайших четырех недель.

    Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

    Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

    Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

    Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.

    Комментарии (3)
    3 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    Комментарии (23)
    3 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    @ araghchi

    Tекст: Мария Иванова

    В начальной школе для девочек иранского Минаба при ударе США и Израиля погибли 14 педагогов, общее число жертв достигло 165 человек.

    По информации агентства Tasnim, жертвами нападения стали 14 учителей. В общей сложности штат сотрудников образовательного учреждения насчитывал около 35 человек.

    Ранее власти исламской республики заявили о нанесении Вашингтоном и Тель-Авивом удара по школе для девочек. Трагедия в городе Минаб на юге страны произошла 28 февраля.

    Согласно последним сведениям, погибли 165 человек, среди которых в основном были ученицы, а также родители. Травмы и ранения получили 95 граждан.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее наызвал цифру в 160 погибших при ударе по городу.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    @ MC3 Thaddeus Berry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский авианосец USS Abraham Lincoln находился на расстоянии 250-300 километров от берегов Ирана, после атаки на исламскую республику судно ушло в направлении юго-восточной части Индийского океана, сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Али Мохаммад Наини.

    По его словам, американский авианосец USS Abraham Lincoln находился в 250-300 километрах от побережья Ирана, передает РИА «Новости».

    Наини добавил, что корабль находился вблизи портового города Чабахар на юго-востоке страны. После атаки судно покинуло этот район и взяло курс на юго-восточную часть Индийского океана.

    По словам Наини, по авианосцу были выпущены четыре крылатые ракеты.

    Напомним, что КСИР 1 марта сообщил о ракетном обстреле авианосца USS Abraham Lincoln. В то же время Центральное командование вооруженных сил США подчеркнуло, что ни одна из иранских ракет не попала в авианосец и даже не приблизилась к нему.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и в Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по базе США в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.


    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    NYT: Удары США по Ирану поставили Китай перед выбором

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений, сообщает The New York Times (NYT).

    Хрупкая разрядка между Китаем и Соединенными Штатами столкнулась с новым испытанием после гибели аятоллы Али Хаменеи, передает The New York Times. Хотя Пекин осудил действия Вашингтона и Израиля, власти КНР вряд ли пойдут на ухудшение отношений из-за предстоящих торговых переговоров.

    В ближайшие недели в Пекине ожидается саммит Си Цзиньпина и Дональда Трампа для продления торгового перемирия. Аналитики отмечают, что срыв встречи обойдется Китаю слишком дорого, так как страна заинтересована в снижении пошлин и технологических ограничений.

    Бывший старший директор по делам Китая в Совете нацбезопасности США Джулиан Гевирц заявил: «Пекин гораздо больше заботится об отношениях с Соединенными Штатами, чем о событиях на Ближнем Востоке».

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Ликвидация иранского лидера произошла менее чем через два месяца после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на резкую риторику, Китай признает превосходство военных возможностей США, которые нарастили крупнейшую группировку на Ближнем Востоке с 2003 года.

    Китай опасается эскалации конфликта, способной взвинтить мировые цены на нефть и нанести удар по собственной экономике, особенно если Иран реализует угрозы и заблокирует Ормузский пролив.

    Вопрос о возможной отмене или переносе саммита с президентом Дональдом Трампом, намеченного на конец марта – начало апреля в Пекине, обсуждается, однако власти Китая пока не подтвердили детали встречи.

    Как отмечают аналитики, Китаю выгодно, если США будут отвлечены на конфликты на Ближнем Востоке, однако ослабление экономических связей с Вашингтоном или потеря доступа к американским технологиям обойдется дорого. Пекин продолжает дипломатически балансировать между поддержкой Ирана и необходимостью не портить отношения с США.

    Агентство Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    Китайские дипломаты указывали на ущерб репутации Вашингтона из-за силовых методов решения конфликта.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов

    Стоимость газа в Европе превысила 600 долларов впервые с середины февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на европейском рынке резко пошли вверх, преодолев психологическую отметку на фоне приостановки производства сжиженного газа в Катаре.

    В начале торгов вторника стоимость топлива выросла на 13,6%, достигнув 612,6 доллара за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Это первый случай превышения отметки в 600 долларов с 12 февраля 2025 года. Динамика рассчитывается относительно цены закрытия предыдущего дня, составлявшей 539,2 доллара.

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах начали торги с отметки 586,7 доллара. Уже в первые минуты сессии рост составил 8,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки беспилотников на крупнейший комплекс.

    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 10:47 • Новости дня
    NYT: Иран расширил удары по целям в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние дни атаки Ирана и его союзников охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая удары по гостиницам и энергетическим объектам, сообщают СМИ.

    Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться: Иран расширяет зону конфликта, нанося удары по целям в Персидском заливе и за его пределами, передает The New York Times.

    За последние дни были атакованы пятизвездочный отель в Дубае, нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, энергетические объекты в Катаре, а также американские военные базы в регионе. Один из иранских дронов долетел до Кипра, а в Ираке нападения совершили прокси-структуры Ирана.

    Обострение конфликта привело к гибели более 550 человек в Иране, сообщает Красный Полумесяц страны. Иран ответил серией ракетных и дроновых атак по Израилю, где погибли как минимум десять человек, и по американским военным объектам, что стоило жизни шести американским военным. Также под ударами оказались гражданские объекты в Персидском заливе – среди жертв есть и мирные жители.

    В Ливане после атаки «Хезболлы» по Израилю начались ответные удары израильской армии, которые привели к гибели по меньшей мере 31 человека и массовому бегству жителей из южных районов и окраин Бейрута. На территории Ирака проиранские вооружённые группы взяли на себя ответственность за атаки на американские базы у багдадского аэропорта и на севере страны.

    Иран до сих пор не заблокировал Ормузский пролив, однако судоходство там практически остановилось, а стоимость нефти выросла почти на 10%. Эксперты отмечают, что Китай, Япония и Южная Корея зависят от поставок нефти через этот маршрут, и развитие конфликта способно вызвать дефицит энергоресурсов на азиатских рынках.

    Западные дипломаты считают, что Тегеран сознательно расширяет конфликт, чтобы оказать давление на администрацию Трампа внутри и за пределами США. Атаки по гражданским объектам в заливе подрывают репутацию этого региона как «тихой гавани», что негативно сказывается на союзниках США. На этом фоне Дональд Трамп пообещал «продолжать удары по Ирану столько, сколько потребуется», а высокопоставленный представитель Исламской республики отверг слухи о переговорах с Вашингтоном, назвав заявления американского президента «бредовыми фантазиями».

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников. В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране
    Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио затруднился прокомментировать авиаудар по школе в Иране, пообещав провести расследование возможной причастности американских военных.

    Государственного секретаря США Марко Рубио застали врасплох вопросом о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого погибли более 100 учениц, передает РИА «Новости». Во время выступления в Капитолии журналисты попросили Рубио прокомментировать трагедию и роль США в произошедшем.

    На вопрос о причастности Вашингтона Рубио ответил: «Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться». Он добавил, что Министерство обороны США проведет расследование, чтобы установить, имели ли военные США отношение к удару.

    Рубио уточнил, что перенаправит вопрос к министерству обороны и лично убедится, что там узнают о ситуации. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стали бы намеренно наносить удар по школе. Вопрос об ответственности США за случившееся остается открытым до завершения расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском Минабе погибли 14 педагогов, а общее число жертв достигло 165 человек.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico: США не смогли повторить венесуэльский сценарий в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операция США и Израиля по устранению верхушки Ирана не привела к появлению приемлемого Вашингтону преемника и поставила под вопрос перспективы смены режима.

    США столкнулись с серьезными трудностями в попытках повторить в Иране операцию, аналогичную прошлогодней смене власти в Венесуэле, сообщает Politico.

    Если в Венесуэле у Вашингтона был чёткий план преемственности и связи с окружением Мадуро, в Иране после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и других высокопоставленных силовиков такой сценарий невозможен.

    Президент Дональд Трамп признал в интервью ABC News: «Это не будет кто-то из тех, на кого мы рассчитывали, потому что они все мертвы. Второе или третье место мертвы». По данным Politico, несмотря на усилия ЦРУ, администрация не имеет единого кандидата на роль нового руководителя Ирана и даже не располагает организованной внутренней оппозицией, на которую могла бы опереться.

    В Белом доме говорят, что операция против Ирана стала «последним и лучшим шансом» устранить ракетную угрозу и воспрепятствовать созданию ядерного оружия. Пресс-секретарь Каролин Левитт подчеркнула, что если бы США не вмешались сейчас, Иран получил бы возможность прикрыться баллистическими ракетами и продолжить поддерживать внешние вооружённые группировки.

    Однако структура иранской теократии, сложившейся за почти полвека, гораздо сложнее венесуэльской. Власть в Иране базируется на сплетении духовных, военных и выборных институтов, где заранее выстроены процедуры замещения ключевых фигур. По словам бывшего советника Джо Байдена Амоса Хохштейна, даже полный крах режима может привести к хаосу и конфликту нескольких центров силы, а не к смене власти по венесуэльскому сценарию.

    Согласно новому опросу CNN, 59% американцев выступают против операции в Иране, а 60% считают, что у Трампа нет чёткого плана дальнейших действий. Аналогичные вопросы звучат и со стороны союзников США, которые ожидают от Вашингтона ясности относительно долгосрочных целей и стратегии.

    Несмотря на противоречивые заявления в администрации, публично Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет ставят перед собой задачу уничтожить ракетные возможности Ирана, разрушить его военно-морской флот и не дать стране овладеть ядерным оружием. Тем не менее, как отмечает бывший посол США Кристофер Хилл, власти пока не определились с конечными целями кампании, а смена режима, вероятно, уходит на второй план перед задачей военного сдерживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 над территорией Кувейта. Иранские военные ранее уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта сообщили о крушении нескольких военных самолетов США.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 12:17 • Новости дня
    Израиль сообщил о попытке перехватить запущенную из Ирана ракету

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские средства противовоздушной обороны приступили к отражению ракетной атаки, зафиксированной с территории Ирана, заявила израильская армия.

    Армия Израиля выявила пуск снарядов, направленных на территорию страны, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что комплексы ПВО уже действуют для устранения возникшей угрозы.

    Между тем иранские власти объявили о начале новой ракетной атаки, сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4». Тегеран выпустил десятки баллистических ракет по территории еврейского государства. Системы ПВО Иордании и Израиля перехватили часть запущенных снарядов.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Беспилотники атаковали нефтехранилище в порту Омана

    Атака БПЛА привела к повреждению нефтяного терминала в оманском порту Дукм

    Tекст: Мария Иванова

    Нефтяной терминал в городе Дукм получил повреждения в результате налета беспилотников.

    Государственное агентство ONA, ссылаясь на источник в органах безопасности, сообщило о повреждении нефтехранилища в оманском порту Дукм после атаки беспилотников, передает РИА «Новости». По данным источника, удар пришелся по объекту нефтяной инфраструктуры в акватории порта.

    Собеседник агентства уточнил, что в нападении участвовали несколько дронов, и один из них достиг цели, попав в одно из хранилищ. При этом он подчеркнул, что инцидент не привел к человеческим жертвам.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    «Нефтехранилища в порту Дукм были атакованы несколькими БПЛА, в одно из них зафиксировано попадание БПЛА. Ущерб поврежденному хранилищу под контролем», – сообщил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр морской безопасности Омана сообщил о гибели члена экипажа нефтяного танкера после атаки безэкипажного катера. Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал ракетами и дронами танкер-заправщик авианосной группы США.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 10:31 • Новости дня
    ЕС захотел сохранить нейтралитет в войне на Ближнем Востоке

    ЕС решил не втягиваться в военный конфликт между США, Израилем и Ираном

    ЕС захотел сохранить нейтралитет в войне на Ближнем Востоке
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз пока ограничился поддержкой своих граждан и мониторингом энергетических и транспортных рисков на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Politico.

    Европейский союз стремится не втягиваться в конфликт между США, Израилем и Ираном, однако его географическая близость к региону может изменить эту позицию, сообщает Politico.

    После удара дрона по британской авиабазе на Кипре и серии ответных атак со стороны Тегерана в регионе, Брюссель ограничился защитой граждан ЕС и мониторингом побочных эффектов – роста цен на энергоносители, перебоями в транспорте и возможным наплывом беженцев.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС концентрируется на таких направлениях, как энергетика, ядерная безопасность, транспорт, миграция и безопасность в целом.

    Для координации действий она созвала так называемый «колледж по безопасности», где несколько еврокомиссаров обсудили ситуацию и договорились поддерживать страны ЕС в минимизации негативных последствий конфликта.

    Фактически, Еврокомиссия помогает национальным правительствам эвакуировать граждан из региона и следит за нарушениями авиасообщения и морских маршрутов, включая Ормузский пролив. По данным европейской разведки, существует риск усиления террористической активности Ирана на территории Европы.

    В ЕС также отмечают, что у них нет достаточного влияния для активного вмешательства в конфликт, а защита Кипра пока не обсуждается публично – страна не активировала коллективную оборонную статью 42.7, позволяющую получать помощь от всех членов союза. Греция самостоятельно отправила на остров два фрегата и пару истребителей F-16 для поддержки.

    Во вторник Кипр, председательствующий в Совете ЕС, проведет заседание группы по кризисному реагированию IPCR, чтобы обсудить угрозы и последствия обострения ситуации. Эксперты подчеркивают: ЕС оказался в роли наблюдателя, не располагая инструментами для существенного влияния на развитие конфликта между США, Израилем и Ираном.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в противоборство за право определять реакцию Евросоюза на кризис в Иране.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Париж, Берлин и Лондон пообещали уничтожить ракетные и беспилотные возможности Ирана в случае угрозы интересам союзников.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    США попытались убедить страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США пытаются убедить страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану, сообщает портал Al-Monitor.

    Соединенные Штаты предпринимают попытки убедить некоторые страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала Al-Monitor.

    В материале Al-Monitor отмечается: «В настоящее время США предпринимают усилия по тому, чтобы убедить некоторые страны Персидского залива присоединиться к атакам на Иран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции сообщил о гибели 115 учеников при ударе по школе в Минабе. Тегеран заявил о гибели около 160 человек в результате атаки на школу в Минабе.

    Комментарии (2)
    Главное
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Большинство американцев выступило против ударов по Ирану
    Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    TWZ напомнило случаи уничтожения самолетов США «дружественным огнем»
    Сумма замороженных активов россиян в Германии сократилась на треть
    Годовой экспорт российского шоколада приблизился к 1 млрд долларов

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации