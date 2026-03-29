В результате атаки ВСУ пострадали два человека в Брянской области

«Единая Россия» развернула штаб координации помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане

Единая Россия развернула штаб координации помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане

Tекст: Вера Басилая

Оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Дагестане развернула партия «Единая Россия», следует из сообщения в Telegram-канале.

Организованы подвоз воды, помощь в уборке территорий и другие первоочередные работы после подтоплений. Партия совместно с руководством республики и органами исполнительной власти мониторит обстановку и по обращениям жителей принимает меры для восстановления жизнедеятельности города и поддержки людей.

По поручению секретаря регионального отделения, главы Республики Дагестан Сергея Меликова во всех пострадавших муниципалитетах созданы оперативные штабы по восстановлению инфраструктуры. Особое внимание уделяется трем ключевым направлениям: электроснабжению, водоснабжению и дорожному хозяйству.

Глава Дагестана и секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Меликов держит ситуацию на личном контроле и лично инспектирует наиболее пострадавшие районы.

«Задача партийного актива – быть рядом с людьми в этой сложной ситуации, обеспечить всестороннюю поддержку и помочь в скорейшем восстановлении нормальной жизни в пострадавших районах», – отметили в региональном исполкоме «Единой России».

Ранее в Махачкале из-за подтоплений ввели режим ЧС и эвакуировали десятки жителей.

А в Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул еще и железнодорожный мост.

Кроме того, в Дагестане после сильных дождей повысилась мутность воды.