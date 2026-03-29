В Ливии призвали расследовать атаку на газовоз «Арктик Метагаз»

«Этот вопрос требует внимания профильных международных органов или организаций, имеющих опыт в урегулировании подобных инцидентов, для предотвращения негативных последствий для ливийского побережья, территории Ливии и ее граждан», – сказал Абделькафи РИА «Новости».

Он отметил, что важную роль в расследовании должны сыграть не только международные организации, но и прибрежные государства Средиземноморья. Внимание этих стран поможет защитить морскую среду и обеспечить безопасность региона.

Напомним, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море в начале марта. Президент Владимир Путин называл это нападение террористической атакой. Минтранс сообщал о госпитализации с ожогами двух членов экипажа газовоза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СК раскрыл детали атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземноморье.