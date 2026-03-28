  
    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    Мерц высмеял Францию после заявления об Ормузском проливе
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах
    Ребенок погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
    Израиль и США нанесли третий удар по территории АЭС «Бушер» в Иране
    Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран
    Истребитель США аварийно сел в Саудовской Аравии после повреждений
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    28 марта 2026, 10:25 • Новости дня

    Назван штат США с самым большим числом задержаний украинцев

    США зафиксировали наибольшее число задержаний украинцев в штате Вашингтон

    Tекст: Мария Иванова

    Миграционная статистика США выявила, что больше всего выходцев с Украины задерживали в штате Вашингтон, а всплеск таких случаев пришелся на 2022 год.

    Миграционная служба США чаще задерживает украинцев именно в штате Вашингтон, передает РИА «Новости».

    По данным американского правительства, с октября 2020 года по декабрь 2024 года здесь был зафиксирован самый высокий уровень задержаний среди выходцев с Украины. При этом в официальных документах не уточняется, сколько мужчин и женщин оказались среди задержанных.

    Особенно заметный рост числа задержаний пришёлся на 2022 финансовый год, когда было задержано 188 украинцев, из которых 19 человек проходили по уголовным делам. Для сравнения, годом ранее таких случаев было 20, а в 2023 году – 77. Чаще всего задержания происходили в Сиэтле, где зафиксировали 114 эпизодов.

    Издание Seattle Times отмечало, что в Сиэтле сосредоточена одна из крупнейших украинских диаспор США, численность которой к началу 2026 года превысила 110 тыс. человек. С 2022 года, с момента начала специальной военной операции России, в штат Вашингтон прибыли более 20 тыс. украинцев.

    С октября 2020 по декабрь 2024 года из США выдворили 166 граждан Украины: 27 за уголовные преступления, 139 – за нарушение миграционного законодательства. Наибольшее число депортаций также пришлось на штат Вашингтон – 32 случая, на втором месте Нью-Джерси, откуда выдворили 22 человека. Максимум депортаций был отмечен в 2024 финансовом году – 46 случаев.

    Статистика за 2025 финансовый год пока не опубликована. Редакция направила соответствующий запрос в миграционную службу США, но ответ не был получен на момент публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник миграционной службы США при задержании украинца заявил о поддержке России и пожелал ей победы.

    Власти США начали депортировать украинских беженцев и опубликовали снимки их возвращения на родину.

    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    @ Александр Кравченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    27 марта 2026, 13:40 • Новости дня
    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на участившиеся атаки иранских беспилотников Саудовская Аравия и Киев заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предусматривающее обмен технологиями и экспертами, пишет Politico.

    Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает Politico.

    В ходе визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд была достигнута договоренность о будущем технологическом партнерстве и инвестициях, а также о совместной работе в сфере безопасности. Зеленский отметил: «Мы готовы поделиться нашими наработками и системами с Саудовской Аравией и совместно укреплять защиту жизни людей».

    Президент Украины подчеркнул, что украинцы уже пятый год противостоят тем же атакам с использованием баллистических ракет и дронов, которые сейчас осуществляются Ираном на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Он добавил, что у Саудовской Аравии тоже есть возможности, которые интересны Украине, и это сотрудничество может быть взаимовыгодным.

    С начала войны США и Израиля против Ирана в феврале страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, стали чаще подвергаться иранским атакам дронов по энергетической, военной и гражданской инфраструктуре. Украина, располагающая уникальным опытом противодействия массированным атакам дронов с 2022 года, уже отправила свыше 200 своих специалистов по борьбе с дронами в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также собирается направить экспертов в Иорданию и Кувейт.

    Зеленский сообщил, что украинская сторона готова обменять свои дроны-перехватчики и опыт на американские ракеты PAC-3, которыми располагают страны Персидского залива. По его словам, у этих государств есть значительные финансовые ресурсы и опыт противодействия баллистическим угрозам, но им необходимы украинские знания в сфере борьбы с дронами, которые наносят большой ущерб инфраструктуре региона.

    Президент Украины также подчеркнул, что соглашение с Саудовской Аравией станет первым среди ряда подобных договоренностей в регионе. «Наш вклад в безопасность этого региона будет реальным вкладом в глобальную безопасность», – отметил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Британский премьер Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов на Ближний Восток для помощи государствам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников.

    По данным портала Axios, около семи месяцев назад Киев предложил США свои технологии перехвата иранских дронов Shahed, включая недорогие дроны-перехватчики и системы обнаружения, а администрация Вашингтона тогда не стала развивать эту инициативу.

    27 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах

    В Москве представили доклад о пытках российских военнопленных украинскими врачами

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам не только со стороны ВСУ, но и гражданских медиков. Они перерезали военным нервы и сухожилия, отрезали конечности без анестезии под гимн Украины, говорится в докладе «Доктора Менгеле киевского режима», представленном в Москве. Правозащитники собрали свидетельства преступной жестокости украинских врачей против оказавшихся в плену российских военных.

    «Мы опросили пострадавших российских военнослужащих, которые прибыли из украинского плена в Россию во время обмена. Они рассказали об ужасных истязаниях над раненными со стороны украинского медперсонала. Большинство бойцов находится в тяжелейшем психологическом состоянии», – рассказал член Общественной палаты РФ (ОП) Максим Григорьев, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

    «Бойцы сами проходили пытки и видели, как других запытывали до смерти. Ребята чудом остались живы. При этом, практически никого украинские медики так и не смогли сломать. Большая часть бойцов готова восстановиться и вернуться на СВО», – подчеркнул собеседник.

    В пятницу в Москве правозащитники представили доклад по преступлениям украинских неонацистов «Доктора Менгеле киевского режима». В документе собраны показания более 20 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Они рассказали, как подвергались пыткам и негуманному обращению со стороны украинских медиков. Описаны конкретные эпизоды в медучреждениях Харькова, Киева, Запорожья и Днепропетровска. Причем в отчете говорится не о преступлениях военных ВСУ или сотрудниках СБУ, причастных к убийствам и пыткам российский военнопленных – речь идет исключительно о действиях гражданских украинских врачей.

    Так, по словам попавшего в плен Артура Сердюка, женщина-врач после вопроса о том, нужна ли россиянину анестезия, включила на телефоне гимн Украины и поднесла ему к уху. «Она колотит мне по уху и говорит: «Вот это анестезия».

    «В Киеве мне засунули в мои раны ножницы и перерезали там нервы, сухожилия. Обезболивающего ни разу не было. На мне тренировались украинские врачи-интерны – не там резали, не зашивали ничего», – поделился Умар Цечоев.

    «В Запорожье украинская медсестра надела перчатки и засовывала указательный палец мне в шею, в дырку, и смотрела в глаза. Без всякого обезболивания... Когда пальцем поковырялись – меня даже не обрабатывали. Просто полили водой», – рассказывает бывший пленный Николай Хмелев.

    «Я видел, как обмороженные пальцы щипчиками отрезают без обезболивания. Прямо пооткусывали, и украинский врач говорит: «Вечером бульончик заваришь себе», – вспоминает Александр Жлобов.

    «В Киеве украинский хирург с медсестрой без обезболивающих режут. Меня держали пять парней, из полотенца сделали кляп, я чуть кляп не перегрыз от боли, когда украинский хирург обрезал мне ногу без обезболивания. Я не знаю, как это назвать. Это хуже, наверное, садизма», – поделился тяжелыми воспоминаниями Максим Легких.

    Александру Брибулову, получившему перелом челюсти, врач с медсестрой накладывали шину без обезболивания и при этом смеялись. «Представляете, у меня зубная боль, челюсть сломана, а они проволоку протаскивают через десна», – рассказал он.

    «Привезли в Харьков. Украинские врачи наживую мне разрезали подмышку. Меня привязали к койке, я орал. А их врач мне говорит: «Зашивать мы тебе не будем ничего. В России зашьют». И я так и ходил с открытой раной – кровь текла. Я теперь руку просто поднять не могу. Больно», – вспоминает Иван Уленков.

    «Со мной в концлагере «Запад один» был человек с позывным Рыжий. Он умер после какого-то непонятного укола, что ему врачи сделали. Перед этим ему стало плохо, он обратился в санчасть, сходил. Пришел назад, и у него пошел отек горла. Все, на следующий день вывезли в мешке», – приводятся в докладе слова бывшего пленного Владислава Панфилова.

    Тема пыток на Украине не нова, отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. «Еще в 2015-2016 годах у нас было два доклада на эту тему. В ходе обмена пленных мы опрашивали ополченцев Донбасса, которых тогда передавала Украина. Уже тогда была создана совершенно бесчеловечная система пыток, и мы можем видеть, как менялись их методы. После 2015 года начали массово применяться американские методы... То есть мы понимаем, кто учил и показывал», – говорит Григорьев.

    Он подчеркнул, что все эти действия совершаются по прямому указанию и с разрешения киевского режима, а также публично поддерживаются депутатами Верховной рады, «многие из которых лично участвовали в убийствах». «Это не действия каких-то патологических убийц среднего уровня. Мы беседовали с захватчиками, в том числе с «азовцами» («Азов» – признан террористической организацией и запрещен в России), которые прямо говорят, что это был приказ», – добавил член ОП.

    Более того, украинские военные этого не скрывают. «Мирные люди, которых мы опрашиваем в освобожденных районах, откровенно рассказывали, как им в глаза украинские военнослужащие говорили: «Мы при отходе не оставим здесь вас никого в живых. Здесь ничего не будет, все взорвем». Так и происходит. То есть никто не скрывает ненависти к русским», – рассказал Григорьев.

    По его словам, политика украинского государства заключается в убийствах, насилии, пытках и издевательствах. «Что касается стран Европы, то они не только прекрасно знают о тех преступлениях, которые совершает киевский режим, но и во многих просто участвуют», – считает собеседник.

    Авторы доклада проводят прямую историческую параллель происходящего сейчас на Украине с нацистским преступником Йозефом Менгеле – этот немецкий врач известен как один из самых жестоких преступников Второй мировой войны. С 1943 по 1945 год он служил в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау, где проводил псевдонаучные эксперименты над узниками – инъекции в глаза для изменения их цвета, делал вскрытия живых людей, проводил опыты с голодом и резким изменениям давления с находящимся в барокамере человеком. Менгеле получил прозвище «Ангел смерти» за отбор жертв в газовые камеры и участие в убийствах десятков тысяч человек.

    27 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Тысячи украинцев стали уезжать из Финляндии из-за отсутствия работы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские мигранты вынуждены покидать Финляндию и искать работу в других странах ЕС из-за высоких требований к знанию финского языка, отмечают местные СМИ.

    Тысячи украинцев покидают Финляндию из-за сложностей с трудоустройством, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle. Вещатель отмечает: «Тысячи молодых украинцев уезжают из Финляндии в другие страны ЕС… Временная защита заканчивается менее чем через год. Чтобы остаться в Финляндии, украинцы должны найти работу».

    Yle приводит истории украинцев, которым не удается найти работу даже со знанием финского языка. Одна девушка рассказала, что уезжает в Эстонию из-за невозможности трудоустроиться, несмотря на знание финского. Мужчина с инженерным образованием также не смог найти постоянную работу из-за языковых требований и был нанят только временно на цветочной ферме.

    Yle указывает, что уровень безработицы в Финляндии – один из самых высоких в Европе, а обязательное знание финского языка только усугубляет ситуацию для мигрантов. С августа обучение для студентов из стран вне ЕС и ЕЭЗ станет платным, и хотя украинцев эта мера пока не коснется, дальнейшая перспектива остается неясной.

    По данным Yle, трудоустроено только 40% украинцев в Финляндии, тогда как средний показатель по Европе – 57%. Для того чтобы остаться в стране после окончания временной защиты в марте 2027 года, украинцам необходимо официальное трудоустройство.

    Эксперт финского министерства внутренних дел Туули Туунанен сообщил, что из Финляндии уехало уже около 40 тыс. украинцев. Всего временную защиту получили примерно 90 тыс. человек, и сейчас в стране остаются около 50 тыс. мигрантов, остальные выехали либо в другие страны ЕС, либо на родину.

    Миграционная служба Финляндии даже создала специальную страницу с инструкциями, как отказаться от временной защиты и уничтожить разрешение на проживание, отмечает Yle.

    Между тем, ранее министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи. До этого в  Финляндии разоблачили группу мошенников, которые собирали деньги на «помощь украинскому народу» и присваивали значительную часть средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с тяжелыми условиями труда, низкими зарплатами и отсутствием выходных.

    27 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    В Тбилиси призвали к полному разрыву с Украиной

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили призвал власти прекратить дружбу с Украиной в случае назначения разыскиваемого Тбилиси беглого генпрокурора Зураба Адеишвили руководителем киевского офиса Интерпола, о чем сообщили украинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это будет не простым кадровым решением, а политической пощечиной Грузии, ее продуманным публичным и циничным оскорблением, – отметил он. – Речь идет об архитекторе кровавого режима (экс-президента) Михаила Саакашвили), одиозной фигуре.

    По его словам, в случае назначения Адеишвили Киев пересечет все «красные линии».

    Давид Картвелишвили напомнил, что постоянно упрекаемая Украиной Грузия сохраняет формат «односторонней дружбы».

    «Однако на такую пощечину необходим принципиальный ответ, – считает аналитик. – Жесткий, системный, чтобы показать готовность к контрмерам на игнорирование твоих интересов».

    Эксперт уверен, что назначение Адеишвили главой украинского офиса Интерпола дает Грузии все основания «полностью пересмотреть отношения с Украиной вплоть до прекращения «односторонней дружбы».

    «Можно поставить вопрос выдворения посла Украины в качестве ответного демонстративного шага, иначе подобные оскорбления (со стороны Киева) могут повторяться в еще более опасной форме», – заявил член «Силы народа».

    Украина дала пристанище многим беглым грузинским политикам, включая экс-президента Михаила Саакашвили.

    27 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Bloomberg: Украина останется без денег
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев может столкнуться с дефицитом средств на оборону уже в ближайшие два месяца из-за заморозки западных кредитов и помощи, пишет Bloomberg.

    Украина может столкнуться с нехваткой средств для финансирования обороны уже в ближайшие два месяца, поскольку западная помощь существенно сокращается, передает Bloomberg.

    По оценкам как украинских, так и иностранных чиновников, у Киева сейчас хватит денег только до июня. Поддержка от западных союзников была критически важна для Украины на протяжении более четырех лет спецоперации на Украине.

    Ситуация осложняется из-за недавней серии неудач – от вето Венгрии на кредит Евросоюза в размере 90 млрд евро до трудностей с пакетом помощи МВФ и сбоев в инициативе НАТО по поставкам оружия. Глава Национального банка Андрей Пышный заявил: «Если международные средства не поступят, мы, возможно, вынуждены будем возобновить прямое кредитование Минфина, чтобы выплатить зарплаты военным и работникам, а также профинансировать важнейшие государственные услуги».

    США практически прекратили прямую помощь Украине после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, оставив Европе основную нагрузку по финансированию поставок вооружений и поддержки украинского бюджета. Новый транш из Евросоюза должен был поступить в ближайшее время, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать его до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС выполнит обещание по кредиту, но пока конкретных сроков нет.

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия Будапешта шантажом и предупредил: если финансирование не поступит, армия столкнется с недофинансированием, что скажется на производстве беспилотников и покупке систем ПВО. Проблемы с финансированием военного бюджета усугубляются и задержками по выполнению условий МВФ, а также нежеланием ряда стран НАТО выделять новые средства на закупку американского вооружения.

    Согласно прогнозам украинских финансовых властей, в 2026 году Киеву потребуется 52 млрд долларов иностранной помощи. Если ситуация не изменится, Украина может столкнуться с «финансовой трагедией» уже в апреле, предупредил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провал ЕС с кредитом на 90 млрд евро Киеву поставил под сомнение способность Украины продолжать боевые действия.

    Международный валютный фонд, по данным Associated Press, оценил потребности Украины в 2026–2027 годах в 137 млрд евро и предупредил о риске банкротства.

    Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила о риске серьезного финансового кризиса на Украине уже в январе из-за отсутствия новых выплат от Евросоюза.

    28 марта 2026, 09:22 • Новости дня
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    @ IMAGO/igor zadecki/arena akcjiji/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта на встрече министров «Группы семи», пишет портал Axios.

    На встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарём США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Её слова вызвали резкую реакцию Рубио, который в ответ заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.

    В материале отмечается, что после перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о максимальных усилиях Вашингтона для завершения конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул реальное отражение в словах Рубио предмета разногласий на переговорах по украинскому урегулированию и необходимость вести диалог без публичных дискуссий.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе заявила о недопустимости быстрой «грязной сделки» по Украине и о стремлении Европы играть центральную роль в переговорах.

    28 марта 2026, 06:50 • Новости дня
    Ребенок погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
    @ Официальный аккаунт министерства здравоохранения Ярославской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Михаил Евраев.

    «В Ярославской области отражена атака – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект», – сообщил Евраев в Max.

    Погиб ребенок, находившийся в частном доме в СНТ Ярославского района. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии, также пострадала жительница соседнего дома.

    «Выражаю соболезнования близким. Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме», – заявил Евраев.

    Он указал, что подразделения Министерства обороны и силовых структур продолжают обеспечивать безопасность на местах. Власти предупреждают о возможном нахождении на территории региона фрагментов сбитых беспилотников и призывают граждан не прикасаться к ним, не использовать рядом телефоны и незамедлительно сообщать о находке по номеру 112. Угроза сохраняется, жителям рекомендовано ждать сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области. Над территорией Ленинградской области уничтожены 18 вражеских беспилотников.

    27 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    Рубио: Украина должна пойти на уступки для окончания конфликта
    @ Andrew Thomas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что конфликт на Украине завершится только при согласии Киева на определенные уступки и решения.

    Как передает РИА «Новости», Марко Рубио заявил журналистам, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не примут определенные решения и не пойдут на уступки.

    «Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенных решений и определенных уступок, то война продолжается», – отметил Рубио. При этом гарантии безопасности с американской стороны не заработают до завершения конфликта.

    Он добавил, что аналогичного подхода придерживается и Вашингтон в отношении России, считая, что для урегулирования конфликта уступки должны быть с обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведданными с украинской стороной.

    Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине к лету и, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели.

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио не оказалось европейских лидеров.

    28 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    Сборную Украины по футболу обокрали перед матчем квалификации на ЧМ

    Tекст: Антон Антонов

    Сборную Украины по футболу обокрали перед полуфиналом стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Швеции в Испании, пишет Sun.

    Преступники проникли в номера футболистов в отеле в испанском Бенидорме, где команда готовилась к важной игре. У спортсменов были похищены дорогие часы, предметы роскоши на суммы в тысячи евро и наличные деньги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

    Полуфинальная встреча прошла в Валенсии, где украинская команда проиграла шведам со счетом 1:3 и завершила борьбу за путевку на чемпионат мира.

    После инцидента футболисты были вынуждены обращаться в полицию и фиксировать пропажу имущества.

    Сборная Украины последний раз участвовала на чемпионате мира в 2006 году, когда дошла до четвертьфинала и уступила сборной Италии со счетом 0:3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турнир 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. Все участники финальной стадии европейских стыков за выход на чемпионат мира определены. Решающие матчи пройдут 31 марта. Путевки на мировое первенство в стыках разыграют сборные Боснии и Герцеговины и Италии, Швеции и Польши, Косова и Турции, Чехии и Дании.

    28 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 155 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск 27 марта до 7.00 мск 28 марта БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Крымом и Московским регионом, сообщило Минобороны России в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ярославской области силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, несколько человек получили ранения.

    В Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области сбиты БПЛА и ракета. Обломок беспилотника вызвал пожар в Конаково в Тверской области.

    27 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Филиппо раскритиковал посла Украины за слова о Лаврове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично выразил возмущение словами украинского посла о Сергее Лаврове, напомнив о праве Франции на свободу мнений.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой в адрес посла Украины во Франции Вадима Омельченко после его грубых высказываний о главе МИД России Сергее Лаврове, передает ТАСС. Филиппо напомнил, что киевские политики регулярно дают интервью французским СМИ, несмотря на обвинения в коррупции, саботаже на «Северном потоке» и даже угрозах премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

    Политик заявил: «У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на „Северном потоке“ и даже угрожали расправой Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого».

    Филиппо подчеркнул, что Киев обязан уважать свободу мысли, принятую во Франции, и не может требовать цензуры или ограничений для российских представителей. Он также отметил, что украинские власти не вправе диктовать свои условия на территории другой страны.

    Ранее Сергей Лавров дал интервью французской телекомпании France TV, где затронул вопросы Ближнего Востока, переговоров по урегулированию ситуации на Украине и отношения между Москвой и Парижем.

    Ранее Филиппо назвал позором объятия президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским, напомнив о его угрозах Виктору Орбану и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Также лидер партии «Патриоты» выступил с призывом к правительству Франции прекратить финансовую поддержку Украины. Он заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Макрона.

    27 марта 2026, 13:17 • Новости дня
    CNN сообщил о принудительной отправке депортированных из США в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинских мужчин, которых депортируют из США, по приезде на Украину забирают в ВСУ, сообщает телеканал CNN.

    Украинских мужчин, депортированных из США, по возвращении на Украину передают на фронт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По информации канала, служба иммиграционного и таможенного надзора США (ICE) депортировала 45 украинцев, которых доставили самолетом в Польшу, а затем переправили к украинской границе. Американские чиновники передали их польским властям, которые сопроводили мужчин через границу, при этом один из пассажиров рассказал, что до пересечения границы мужчины были в наручниках.

    Государственная пограничная служба Украины сообщила CNN, что из 45 мужчин 24 были разыскиваемыми для призыва, и их передали полиции, которая отвезла их в военкоматы. Телеканал отмечает, что среди призываемых имеются мужчины даже с тяжелыми формами инвалидности, поскольку ВСУ остро испытывают нехватку бойцов.

    В последние месяцы власти Украины усилили мобилизацию на фоне больших потерь на фронте. Как сообщает телеканал, сотрудники военкоматов нередко применяют силу при задержании мужчин, подлежащих призыву, что вызывает протесты среди населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил о прибытии на Украину через пункт пропуска «Шегини» 50 граждан, депортированных из США.

    Политолог Лариса Шеслер заявила о намерении многих депортированных из США мужчин призывного возраста уклониться от участия в боевых действиях.

    Французская газета Le Monde сообщила об отъезде части украинцев из США в Европу из-за опасений депортации и возможной мобилизации в ВСУ.

    27 марта 2026, 21:15 • Новости дня
    Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью слова Владимира Зеленского о зависимости американских гарантий безопасности Киеву от вывода войск из Донбасса.

    Рубио обрушился с критикой на Зеленского, комментируя его слова о гарантиях безопасности со стороны США, передает РИА «Новости».

    «Это ложь. <...> Очень жаль, что он так сказал», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

    Рубио сообщил, что США довели до Киева позицию России по Донбассу, и теперь решение остается за украинскими властями. По его словам, если украинская сторона не захочет принимать определенные решения и идти на уступки, боевые действия продолжатся.

    При этом госсекретарь отметил, что американские гарантии безопасности Киеву не начнут действовать до завершения конфликта. Он подчеркнул, что эту позицию четко донесли до Зеленского.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации