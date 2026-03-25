Tекст: Денис Тельманов

Глава Куйбышевского муниципального округа Кирилл Белов сообщил о гибели учителя младших классов и пения в Новозлатополе Запорожской области после удара беспилотника Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины атаковали частный дом в населенном пункте Новозлатополь. В результате удара беспилотника погибла учитель младших классов и пения одной из школ нашего округа. Рядом с домом нет и никогда не было никаких военных объектов», – сообщил Белов.

Он отметил, что атака была совершена по гражданскому объекту.

