В Запорожской области погибла учитель при ударе украинского дрона
В результате атаки украинского беспилотника на населенный пункт Новозлатополь Запорожской области погибла учитель младших классов и пения одной из местных школ.
Глава Куйбышевского муниципального округа Кирилл Белов сообщил о гибели учителя младших классов и пения в Новозлатополе Запорожской области после удара беспилотника Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
«Вооруженные формирования Украины атаковали частный дом в населенном пункте Новозлатополь. В результате удара беспилотника погибла учитель младших классов и пения одной из школ нашего округа. Рядом с домом нет и никогда не было никаких военных объектов», – сообщил Белов.
Он отметил, что атака была совершена по гражданскому объекту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования атаковали гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.
Вооруженные силы Украины провели атаку с помощью FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, где погиб мирный житель.
В городе Алешки Херсонской области в результате применения беспилотников погибли женщина и пожилой мужчина.