«Столото» решило отсудить у ростовской фирмы бренд «Морской бой»

Tекст: Мария Иванова

Компания «Центр», владеющая знаком «Столото», попросила Суд по интеллектуальным правам аннулировать бренд «Морской бой», принадлежащий ростовскому ООО «Рыжий кот», передает «РИА Новости».

В материалах дела отмечается: «По мнению истца, правообладатель свой товарный знак не использует».

Исковое заявление поступило в инстанцию 6 марта, однако пока оставлено без движения. К документам не были приложены доказательства уплаты государственной пошлины и направления копии иска ответчику.

По данным Роспатента, спорный товарный знак был зарегистрирован в 2022 году. Его правовая охрана распространяется на канцелярские принадлежности, включая карандаши и краски, а также на услуги по организации развлечений.

