На Украине поражен завод систем наведения для ракет и дронов
Российские силы атаковали объект в Полтавской области, где изготавливали приборы для беспилотников и размещали личный состав противника.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по промышленному объекту, расположенному в Полтавской области, передает РИА «Новости».
Предприятие специализировалось на выпуске высокотехнологичных комплектующих для военной техники.
«Завод производил навигационные приборы и системы связи для украинских БПЛА и ракет», – сообщил подпольщик.
Он отметил, что пустующие цеха предприятия украинские войска активно использовали в военных целях. В помещениях были организованы склады с вооружением, а также оборудованы пункты временной дислокации для военнослужащих.
Лебедев добавил, что прилет сопровождался мощной детонацией, после чего на территории возник сильный пожар, который удалось локализовать лишь спустя несколько часов. К месту происшествия долгое время съезжались бригады скорой помощи.
Напомним, накануне подполье сообщало, что были нанесены удары по заставе с франкоговорящими наемниками в пригороде Одессы.
За день до этого Лебедев сообщил, что более 60 украинских спецназовцев были ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум.