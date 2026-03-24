В Полтавской области поражен завод по производству навигации для украинских ракет

Tекст: Мария Иванова

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе по промышленному объекту, расположенному в Полтавской области, передает РИА «Новости».

Предприятие специализировалось на выпуске высокотехнологичных комплектующих для военной техники.

«Завод производил навигационные приборы и системы связи для украинских БПЛА и ракет», – сообщил подпольщик.

Он отметил, что пустующие цеха предприятия украинские войска активно использовали в военных целях. В помещениях были организованы склады с вооружением, а также оборудованы пункты временной дислокации для военнослужащих.

Лебедев добавил, что прилет сопровождался мощной детонацией, после чего на территории возник сильный пожар, который удалось локализовать лишь спустя несколько часов. К месту происшествия долгое время съезжались бригады скорой помощи.

Напомним, накануне подполье сообщало, что были нанесены удары по заставе с франкоговорящими наемниками в пригороде Одессы.

За день до этого Лебедев сообщил, что более 60 украинских спецназовцев были ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум.