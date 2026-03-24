Песков заявил о негативной реакции России на возможную эскалацию в Каспии

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия крайне негативно восприняла бы эскалацию конфликта между Ираном и другими странами в регионе Каспия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

Песков, отвечая на вопрос о том, как Москва отнеслась бы к попыткам распространить конфликт вокруг Ирана на каспийский регион подчеркнул: «Восприняла бы чрезвычайно негативно».

Он также прокомментировал появившиеся сообщения о том, что Израиль якобы нанес удары по российским судам, перевозившим оружие в Иран по Каспийскому морю. Представитель Кремля отметил: «Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на сей счет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 марта порт Энзели на Каспии подвергся ракетной атаке в рамках совместной операции США и Израиля против Ирана. Эта гавань играет важную роль в российско-иранской торговле и обеспечивает поставки продовольствия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что удар затронул экономические интересы России и других стран региона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана грозит дестабилизацией торговли и энергетической безопасности во всем мире.