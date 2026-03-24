    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    Олег Митволь вышел на свободу
    Скончался отслуживший в зоне СВО депутат Госдумы Юрий Швыткин
    Небензя предупредил Украину об изменениях условий урегулирования
    В результате взрыва в Севастополе погибли мирные жители
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    Орбан предложил венграм выбрать между ним и Зеленским
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    24 марта 2026, 11:25 • Новости дня

    Bloomberg: Ближний Восток массово переходит на корейские ПВО из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ближневосточные государства перешли к массовым закупкам южнокорейских комплексов Cheongung, которые не уступают американским системам Patriot, но стоят в четыре раза дешевле, пишут СМИ.

    Обострение ситуации вокруг Ирана подтолкнуло регион к выбору южнокорейских средств ПВО, передает Bloomberg.

    Корейская ракета Cheongung стала выгодной альтернативой системе Patriot, она демонстрирует схожую боевую эффективность при значительно меньшей цене.

    «Страны Ближнего Востока сейчас выстраиваются в очередь за южнокорейскими ракетами», – заявил министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль.

    Он отметил, что заказчики запрашивают оружие из-за высокой точности, превышающей 90% при перехвате баллистических целей.

    Ключевым фактором стала стоимость боеприпаса, которая составляет около 1 млн долларов. Это лишь четверть от цены американской ракеты Patriot PAC-3, ее оценивают в 4 млн долларов.

    Первыми эти перехватчики приобрели ОАЭ в 2022 году, позже контракты подписали Саудовская Аравия и Ирак. Американские заводы не успевают восполнять дефицит ракет, а существенное увеличение производства в США ожидается только к 2030 году.

    Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея на фоне обострения на Ближнем Востоке тайно направила в ОАЭ дополнительные ракеты для комплексов «Чхонгун-2». США из-за эскалации конфликта с Ираном запросили у Сеула комплексы Patriot для переброски в регион. Массовое применение Тегераном недорогих дронов истощило американские запасы дорогостоящих боеприпасов ПВО.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    23 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    ЛДПР разработала проект о гарантиях цифровых прав граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты ЛДПР внесли инициативу, направленную на закрепление права на свободный доступ к интернету и защиту персональных данных, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

    Парламентарии от ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий гарантии цифровых прав граждан России. В документе закрепляются такие принципы, как право на доступ к интернету, свободу выражения мнений в сети, возможность выбора способов общения и защита персональных данных, передает ТАСС.

    Лидер партии Леонид Слуцкий заявил: «Людям нужны гарантии, что они и дальше смогут использовать цифровую инфраструктуру и связь. Ведь они давно легли в основу нашей привычной жизни и работы». Он подчеркнул, что законопроект подготовлен в ответ на многочисленные обращения граждан, обеспокоенных возможными ограничениями в работе интернета и связи.

    Слуцкий уточнил, что в ближайшее время инициатива будет доработана совместно с профессиональными сообществами и экспертами. Первые обсуждения пройдут в Госдуме, к работе привлекут представителей профильных сообществ, экспертов и бизнеса. Также планируется проведение обсуждений на уровне региональных законодательных собраний.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    23 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран утром в понедельник нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф, а также по расположению американских истребителей F-35 и F-15 на иорданской базе Аль-Азрак, сообщила армейская пресс-служба.

    В сообщении отмечается: «Армия Исламской Республики Иран с рассвета сегодняшнего дня с использованием беспилотников из различных районов страны нанесла удары по авиабазе Тель-Ноф израильского режима, а также по месту размещения американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак, применив ударные дроны», передает ТАСС.

    В понедельник иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    23 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшие модули дистанционного управления «Трюфель» для крупнокалиберных пулеметов поступили на вооружение в Московский военный округ.

    «В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

    Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.

    Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.

    В 2024 году президент России Владимир Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов.

    23 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассчитывают урегулировать конфликт с Ираном к 9 апреля, пишет портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

    В сообщении Ynet отмечается, что американцы выбрали именно эту дату как день окончания военных действий, ведя до нее активные переговоры, передает «Коммерсант».

    Как уточняет источник портала, завершение конфликта к 9 апреля даст возможность президенту США посетить Израиль на празднование Дня независимости, которое пройдет 21-22 апреля. По словам собеседника, визит может быть приурочен к вручению американскому лидеру высшей государственной награды страны – Премии Израиля.

    Также издание сообщает, что на этой неделе должны пройти переговоры между США и Ираном в Пакистане.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    23 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Спутник показал разрушение Patriot после удара Ирана по базе в Бахрейне
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне привели к уничтожению нескольких элементов американского зенитного комплекса MIM-104 Patriot, а также к повреждению двух укрепленных ангаров, сообщает Military Watch Magazine.

    Спутниковые снимки подтверждают, что системы Patriot не смогли перехватить иранские баллистические ракеты. В последнее время страны Персидского залива, использующие эти комплексы, начали запускать по три ракеты-перехватчика на каждую цель, чтобы повысить вероятность успешного перехвата.

    Проблемы с эффективностью Patriot подтверждаются и другими инцидентами: накануне опубликованы кадры неудачного применения комплекса вооруженными силами ОАЭ при атаке по нефтяным объектам Фуджейры. Аналогичные сообщения о сбоях поступали и из Катара, где Patriot также не смог отразить удары. Во время ограниченного иранского ракетного удара по крупнейшей зарубежной базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня 2025 года комплекс также показал низкую эффективность, даже несмотря на заблаговременное предупреждение об атаке.

    Эксперты отмечают, что вопросы к Patriot возникали задолго до начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На Украине этот комплекс также неоднократно критиковался за неспособность перехватывать российские ракеты и рост проблем, связанных с атаками баллистическими ракетами, о чем заявляли представители местных ВВС.

    Исторически Patriot демонстрирует низкую результативность: во время войны в Персидском заливе в 1991 году его эффективность против ракет «Скад» оценивалась практически в ноль, а в дальнейшем комплекс становился причиной дружественного огня по своим же самолетам. Сообщения о якобы успешных перехватах в Саудовской Аравии и против дронов в 2019 году не подтвердились расследованиями, которые выявили полное отсутствие успеха.

    Несмотря на это, США продолжали активно продвигать Patriot на мировых рынках вооружений, оказывая политическое и экономическое давление на союзников и клиентов, включая Южную Корею, вынужденную вместо российского комплекса С-300 закупить американскую систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пострадавших в результате падения ракеты комплекса Patriot на жилой район.

    Под массированным огнем Ирана оказалась штаб-квартира Центрального командования США в Манаме.

    Командование вооруженных сил королевства отчиталось о перехвате 73 ракет и 91 беспилотника противника с начала обострения конфликта.

    23 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Россия передает США сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции в иранском Бушере представляет серьезную опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия передает США сигналы об опасности угроз нанести удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.

    Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.

    23 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран в ближайшие дни намерен преподнести руководству США несколько неожиданных «сюрпризов», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    Иранские власти подготовили несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Источник агентства отметил, что эти события произойдут в ближайшие дни и могут повлиять на развитие текущей ситуации.

    Источник заявил: «Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть».

    Какие именно меры или действия готовит Тегеран, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Иран заявил, что не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников.

    Глава США отметил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры.

    23 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормузского пролива. Но если это ожидание затянется, то дальше ситуация может оказаться еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%.

    «Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.

    По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.

    Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.

    По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.

    Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.

    Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.

    Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.

    23 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    Tекст: Дарья Григоренко

    Минфин предложил расширить полномочия Федеральной налоговой службы и обязать Банк России предоставлять ей информацию о переводах между физическими лицами.

    Речь идет о случаях, когда граждане получают дополнительный доход на банковские карты от других физлиц, но не платят налоги с этих сумм, передает РБК. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что такой доход часто оказывается вне налогового контроля. Сейчас ФНС может запросить банковские выписки только при наличии оснований по Налоговому кодексу. Деньги, переведенные физлицам безвозмездно, не облагаются налогами, однако под эти переводы часто маскируются платежи по возмездным сделкам.

    Проект предусматривает, что ЦБ будет обязан делиться с налоговой данными о переводах по счетам и картам, если выявлен риск получения систематического дохода. Критерии и порядок передачи такой информации определят ФНС и Банк России в отдельном соглашении. Налоговая сможет запрашивать данные об открытии и закрытии счетов у физлиц, не зарегистрированных как предприниматели, а также об их праве использовать карты и электронные кошельки.

    В инициативе уточняется, что передача данных затронет как полностью идентифицированных клиентов, так и тех, кто пользуется упрощенной идентификацией. Кроме того, ФНС будет направлять регулятору сведения о категориях доходов физлиц, однако детали этого понятия в записке не раскрыты. Ранее инспекторы могли получить информацию о финансовых операциях только в рамках налоговых проверок и при наличии мотивированного запроса согласно статье 86 Налогового кодекса.

    В феврале в управлении ФНС по Москве сообщили, что в столице по итогам проверки теневых доходов выявили 64 тыс. неработающих горожан, легализовавших поступления и пополнивших бюджет более чем на 9 млрд рублей.

    Ранее россиян предупреждали, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян в поисках неучтенных доходов.

    23 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США в своих видеоотчетах о нанесении ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрируют уничтожение техники, которая на самом деле давно снята с вооружения и, по сути, представляет собой ложные цели.

    Часть таких объектов, например комплексы «Квадрат» – экспортные версии советских 2К12 «Куб», фактически являются ложными целями, передает «Российская газета».

    Ранее американская сторона показывала поражение пусковой установки ЗРК HQ-2, являвющейся китайской копией советского комплекса С-75. В роликах неоднократно мелькали ЗРК «Квадрат», которые были захвачены в Иране еще в 80-е годы во время отражения нападения Ирака, либо позже поставлялись из Ливии, стран Восточной Европы, а также, возможно, с Украины.

    Кроме того, в одном из недавних видео был зафиксирован повторный удар по уже поврежденному ракетному комплексу MIM-23 Hawk американского производства, который Иран закупал еще в 70-е годы. Отмечается, что этот эпизод в американских отчетах мог быть представлен как отдельный новый успех, хотя речь идет о повторном уничтожении уже выведенного из строя объекта.

    Ранее США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана.

    Сообщалось, что удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране.

    23 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация вокруг Ормузского пролива способна привести к перебоям на рынке удобрений и создать угрозу для аграрного сектора, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезными проблемами для мировой аграрной отрасли, предупреждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    В своем заявлении он отметил, что обострение в этом стратегически важном регионе угрожает поставкам удобрений, а это, по его словам, напрямую ведет к риску продовольственного кризиса.

    «Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий – сельскохозяйственный кризис», – написал Дмитриев.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.

    Блокировка Ираном транспортного маршрута спровоцировала рост цен на удобрения и угрозу продовольственного кризиса.

    Дмитриев предсказал неизбежные просьбы Евросоюза к России о поставках нефти и удобрений.

    23 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал победителей и проигравших на выборах во Франции

    Tекст: Анастасия Куликова

    Муниципальные выборы считаются репетицией общенациональных. Однако «законы» на местном и на национальном уровнях все же отличаются. Тем не менее, намечаются тенденции, и результаты будущей президентской и парламентской кампаний во Франции будут зависеть от того, сохранят ли левые единство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее левые кандидаты победили в ряде крупных городов Франции.

    «Результат кандидата от левой Социалистической партии Эммануэля Грегуара в Париже – показательный кейс: он победил, несмотря на попытки правых объединиться», – отметил Сергей Федоров, ведущий сотрудник Института Европы РАН. Он напомнил, в частности, что Сара Кнафо официально сняла свою кандидатуру с выборов мэра французской столицы и поддержала во втором туре Рашиду Дати. «Однако это не помогло. Верх взяли социалисты», – констатировал собеседник.

    На результаты не повлиял и скандал вокруг гибели правого активиста Кантена Деранка во время выступления евродепутата партии «Непокорившаяся Франция» Римы Хассан в Лионе. «Как мы видим, это не скомпрометировало имидж левых», – добавил эксперт. По его мнению, преимущество было гарантировано благодаря объединению списков во многих коммунах.

    «Коалиция «Новый народный фронт», которая была образована в преддверии внеочередных парламентских выборов в 2024 года, продолжает действовать, хотя ее руководители заверяют в обратном», – считает Федоров. Как полагает спикер, главный вывод минувшей кампании заключается в следующем: «на местах традиционные партии сохраняют свои позиции, хотя на национальном уровне их положение довольно плачевное».

    «Муниципальные выборы считаются своего рода репетицией общенациональных. Однако «законы» на местном и на национальном уровнях все же отличаются. Поэтому проецировать результаты нынешней кампании на президентские и парламентские выборы, которые намечены на 2027 год, некорректно. Тем не менее, намечаются тенденции, и многое будет зависеть от того, сохранят ли левые свое единство», – заключил Федоров.

    В минувшие выходные во Франции прошел второй тур муниципальных выборов. Левые силы удержали крупнейшие города страны. Так, в Париже социалист Эммануэль Грегуар набрал около 51% голосов, опередив кандидата от правых Рашиду Дати.

    Похожая ситуация сложилась и в Марселе, где действующий мэр Бенуа Пайян одержал победу с результатом около 53%, оставив далеко позади кандидата от «Национального объединения» Франка Аллизио. Одна из наиболее драматических ситуаций сложилась на выборах мэра Лиона, третьего по величине города Франции.

    Кандидат от союза левых политических сил Грегори Дусе, согласно результатам голосования, лидирует с 50,4% голосов. Он опережает своего единственного соперника Жана-Мишеля Оласа, поддержанного центристской партией «Возрождение» президента Эммануэля Макрона, лишь на 2,8 тысяч голосов. Олас не признал поражение и, упомянув о многочисленных нарушениях во время голосования, заявил, что обжалует результаты.

    Кандидаты от различных левых политических сил лидируют также в таких крупных французских городах, как Нант, Страсбург, Монпелье и Лилль. В то же время значительных успехов достигли кандидаты от правых политических сил. В частности, представителям партии «Республиканцы» и их союзникам удалось одержать верх на выборах мэров в Тулузе, Тулоне, Орлеане, Нарбонне, Лиможе, Труа и Реймсе.

    Главными успехами правой партии «Национальное объединение» на этих выборах стали победы в таких городах, как Оранж, Каркасон и Мантон, равно как и победа лидера союзной им политической силы «Союз правых за республику» Эрика Сьотти на выборах мэра Ниццы, передает BFMTV.

    Главными успехами пропрезидентской центристской партии «Возрождение» стали победы поддержанных ею кандидатов в Бордо, Мюлузе, Анже, Невере и Пуатье, а также победа лидера союзной ей политической силы «Горизонты» и бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа на выборах мэра нормандского Гавра, сообщает телеканал.

    Напомним, муниципальные выборы проводятся во Франции каждые шесть лет. В 2026 году первый тур выборов состоялся 15 марта, завершающий тур прошел 22 марта.

    23 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    МИД назвал разбоем и беспределом действия Запада в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена оставлять без ответа случаи разбоя и беспредела в Балтийском море, которое страны НАТО и Евросоюза хотят сделать «внутренним», следует из заявления Министерства иностранных дел.

    В МИД подчеркнули, что подобные практики европейских стран Россия считает «неприемлемыми, недопустимыми, грубо нарушающими букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».

    В ведомстве обратили внимание, что Москва будет использовать все политические, правовые и иные инструменты для обеспечения свободы судоходства в регионе

    «Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

    Ранее в МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике.

