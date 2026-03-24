Bloomberg: Ближний Восток массово переходит на корейские ПВО из-за Ирана
Ближневосточные государства перешли к массовым закупкам южнокорейских комплексов Cheongung, которые не уступают американским системам Patriot, но стоят в четыре раза дешевле, пишут СМИ.
Обострение ситуации вокруг Ирана подтолкнуло регион к выбору южнокорейских средств ПВО, передает Bloomberg.
Корейская ракета Cheongung стала выгодной альтернативой системе Patriot, она демонстрирует схожую боевую эффективность при значительно меньшей цене.
«Страны Ближнего Востока сейчас выстраиваются в очередь за южнокорейскими ракетами», – заявил министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль.
Он отметил, что заказчики запрашивают оружие из-за высокой точности, превышающей 90% при перехвате баллистических целей.
Ключевым фактором стала стоимость боеприпаса, которая составляет около 1 млн долларов. Это лишь четверть от цены американской ракеты Patriot PAC-3, ее оценивают в 4 млн долларов.
Первыми эти перехватчики приобрели ОАЭ в 2022 году, позже контракты подписали Саудовская Аравия и Ирак. Американские заводы не успевают восполнять дефицит ракет, а существенное увеличение производства в США ожидается только к 2030 году.
Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея на фоне обострения на Ближнем Востоке тайно направила в ОАЭ дополнительные ракеты для комплексов «Чхонгун-2». США из-за эскалации конфликта с Ираном запросили у Сеула комплексы Patriot для переброски в регион. Массовое применение Тегераном недорогих дронов истощило американские запасы дорогостоящих боеприпасов ПВО.