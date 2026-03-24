В Молдавии сообщили о новых нефтяных пятнах в Днестре

Tекст: Ольга Иванова

В Днестре вновь обнаружены пятна нефтепродуктов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра окружающей среды Молдавии Георгия Хаждера.

По его словам, загрязнение связано с утечкой технических масел, произошедшей на Украине 10 марта, когда в реку попало около 1,5 тонн опасных веществ. В связи с этим ранее ограничивалось водоснабжение в четырех северных районах Молдавии, однако сейчас в дома пока подается только техническая вода.

«Замечены новые нефтяные пятна, которые продолжают появляться из верховьев реки. Украинская сторона подтвердила, что источник загрязнения устранен, но, скорее всего, эти пятна попадают из последнего водоотводного озера, где, по-видимому, все еще скопились объемы нефтепродуктов от предыдущих утечек», – заявил Хаждер на своей странице в Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Министр отметил, что его ведомство сохраняет бдительность в отношении ситуации на реке.

На берегу Днестра были найдены несколько мертвых птиц – специалисты должны установить, связано ли это с загрязнением воды нефтепродуктами. Хаждер также сообщил о намерении провести встречу с экологическими организациями и экспертами для анализа последствий инцидента и выработки дополнительных мер по защите реки.

Днестр остается стратегическим источником воды для Молдавии, а сложная паводковая ситуация создает риск активного распространения нефтяных пятен вниз по течению – в сторону городов Сороки и Кишинева. Ранее вопросы экологической безопасности реки и эксплуатации гидротехнических сооружений обсуждались на переговорах между Кишиневом и Киевом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отвергла обвинения Кишинева в загрязнении Днестра.

Во вторник посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

Ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, украинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.