Астрономы предупредили о сохранении угрозы магнитных бурь

Ученые ИКИ РАН спрогнозировали геомагнитные возмущения из-за солнечного ветра

Tекст: Мария Иванова

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что сейчас сохраняется возможность незначительных геомагнитных возмущений. Скорость солнечного ветра и температура в настоящий момент остаются высокими, пишет Telegram-канал лаборатории.

За прошедшие сутки наблюдались магнитные бури уровня G2-G3, которые стали следствием события, начавшегося в выходные. Текущая скорость ветра составляет около 600 км/с против характерных значений в 300-400, однако плотность и магнитное поле пришли в норму.

Ситуация с активными областями на звезде остается спокойной. «На Солнце наблюдается несколько средних групп пятен, но с минимальными признаками «жизни», – пояснили специалисты. Вспышек фактически нет, хотя фоновый уровень жестких излучений не проваливается слишком низко.

