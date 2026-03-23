Ekonomim: Турция утратила возможность сохранять нейтралитет вокруг Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая возможное проведение наземной операции, заметно осложняет для Турции сохранение нейтралитета, пишет Ekonomim, передает РИА «Новости».

Издание подчеркивает, что Пентагон уже подготовил детальные планы возможного развертывания американских войск в Иране. Эти меры призваны предоставить администрации Дональда Трампа широкий выбор военных сценариев в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», – отмечает Ekonomim. Активное участие стран региона и союзников США только усиливает давление на Анкару, заставляя ее определяться с позицией.

Эксперты отмечают, что участие Турции в любых региональных инициативах способно рассматриваться как отказ от нейтралитета и осложнить ее возможную роль посредника. Также подчеркивается экономическая значимость нейтральной позиции: тесные торговые связи с Ираном и вопросы безопасности делают для Анкары нейтралитет выгодным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Египта, ЕС и представителями США по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Анкара занимает жесткую позицию во время кризиса в регионе и не намерена допускать втягивания Турции в вооруженный конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.