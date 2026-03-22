Армия Израиля зафиксировала пятый за сутки запуск ракет из Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армия обороны Израиля зафиксировала пятый за день запуск ракет из Ирана по территории страны, сообщает РИА «Новости». В официальном заявлении пресс-службы ЦАХАЛ отмечается: «Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы».

Воздушные тревоги несколько раз звучали в разных регионах Израиля, включая центральную часть страны и Тель-Авив. Жители этих районов получали оповещения об угрозе обстрела на мобильные телефоны.

Иран наносит удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке в ответ на совместную атаку США и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под обстрел попала женская школа на юге Ирана, где, как утверждается, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

По данным постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, число погибших среди гражданского населения превысило 1,3 тыс., еще более 17 тыс. человек получили ранения. Обстановка в регионе продолжает оставаться крайне напряжённой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала волну ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране. В результате ракетного обстрела Тель-Авива погибли два человека. Иранские силы атаковали крупнейший комплекс по производству СПГ в Катаре.