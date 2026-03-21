Глава МИД Швейцарии Кассис выразил надежду на восстановление связей с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кассис выразил уверенность в возможности постепенного восстановления связей Запада с Россией при условии продолжения дипломатических усилий Швейцарии, передает ТАСС. В интервью швейцарскому изданию Le Temps он подчеркнул, что ОБСЕ, где в этом году председательствует Берн, должна служить «платформой для диалога, особенно когда страны перестали общаться друг с другом».

Кассис отметил, что основная задача Швейцарии – добиваться взаимодействия между государствами, в том числе с Россией. Министр выразил надежду, что сохранение стабильности в дипломатических отношениях позволит связям восстановиться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в начале февраля прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу. На переговорах с Сергеем Лавровым швейцарский министр заявил о готовности организации поддержать возможное прекращение огня на Украине. Постпред России Дмитрий Полянский по итогам встречи указал на пассивное ожидание представителями ОБСЕ дипломатического прорыва.