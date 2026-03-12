Ростех представил новый боеприпас большой дальности

Ростех создал барражирующий боеприпас для ударов на сотни километров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники госкорпорации «Ростех» разработали барражирующий боеприпас большой дальности. В пресс-службе компании отмечают: «Новый дрон предназначен для поражения военных объектов противника в глубоком тылу. Беспилотник оснащен надежным двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на дальности в сотни километров».

По данным корпорации, аппарат отличается высокой скоростью и маневренностью, что позволяет использовать разные профили полета для обхода средств ПВО противника. Кроме того, дрон имеет повышенную защиту от радиоэлектронного подавления.

Как сообщил управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем Ростеха Борис Подольный, корпорация активно развивает беспилотные технологии для военных и гражданских задач. В портфеле уже свыше десяти типов серийных беспилотников, используемых в том числе и в зоне проведения спецоперации на Украине. Новый барражирующий боеприпас выполнен в форме «дельта» и сейчас проходит испытания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил в войска партию зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь», включая боеприпасы ближнего перехвата.

Ранее госкорпорация представила восемь типов новейших беспилотных летательных аппаратов различного назначения для спецоперации на Украине.

А в начале февраля Ростех сообщил о разработке барражирующего боеприпаса с Х-образным крылом, обладающего высокой помехоустойчивостью и маневренностью.



