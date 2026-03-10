Композитор Зацепин объяснил, в чем ИИ проигрывает музыкантам

Композитор Зацепин объяснил неспособность ИИ заменить настоящих музыкантов

Tекст: Мария Иванова

Искусственный интеллект пока не способен выступать полноценной заменой живому человеку в творчестве, передает РИА «Новости». По словам народного артиста России Александра Зацепина, алгоритмы в будущем смогут лишь улучшить механизмы редактирования звука.

«Он может автоматически складывать, возводить в степень, но не контролировать и не обтачивать до полного совершенства музыку», – подчеркнул композитор.

Оценивая современных исполнителей, музыкант отметил повышение их профессионального уровня и появление интересных произведений. Однако в целом, по его мнению, сфера переживает упадок, преодолеть который поможет лишь появление новой масштабной творческой фигуры.

Свой вековой юбилей маэстро отмечает 10 марта. За долгую карьеру он создал свыше 300 произведений, а его мелодии звучат более чем в 100 картинах, ставших классикой отечественного кинематографа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летним юбилеем. Сам народный артист раскрыл секрет своего долголетия и сохранения молодости.

Ранее композитор Алексей Рыбников заявил о неспособности искусственного интеллекта создавать шедевры.