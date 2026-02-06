Госдеп назвал Олимпиаду продвижением США в качестве «лидера мирового спорта»

Tекст: Вера Басилая

Газета Politico ознакомилась с внутренней служебной запиской Госдепартамента, в которой подчеркиваются «большие планы» Дональда Трампа на эти Игры. Белый дом рассчитывает, что участие США в Олимпиаде придаст дополнительный импульс так называемому «десятилетию спорта в Америке», передает ТАСС.

Кроме того, зимняя Олимпиада в Италии рассматривается Белым домом как центральное событие для демонстрации США в роли «лидера мирового спорта».

США примут летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2028 году, зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2034 году, а также чемпионат мира по футболу.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Милане, которая пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро», ожидается присутствие вице-президента Джей Ди Вэнса.

Все российские участники с нейтральным статусом прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026, но разрешил им присутствовать в качестве зрителей.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал нецелесообразным показ Олимпийских игр 2026 года на российских федеральных телеканалах из-за отсутствия спортсменов России.

