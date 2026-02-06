Кучеров продлил результативную серию до 10 матчей в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 10 матчей, передает ТАСС. В домашней игре против «Флориды» Кучеров отметился результативной передачей, а всего за последние 10 игр он набрал 23 очка, из которых шесть – голы и семнадцать – передачи.

В нынешнем сезоне на счету россиянина уже 91 очко в 51 встрече, и он занимает третье место среди лучших бомбардиров регулярного чемпионата, уступая только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (96) и Натану Маккиннону из «Колорадо» (93). Кучеров уже в тринадцатый раз в карьере набирает очки в десяти матчах подряд, а чаще это удавалось только ряду канадских хоккеистов, среди которых рекордсмен Уэйн Гретцки (31 матч).

Первой звездой прошедшей встречи стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 33 броска из 34. За «Флориду» матч начинал Даниил Тарасов, но он был вынужден покинуть лед в третьем периоде из-за травмы, его сменил Сергей Бобровский.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Тампа» лидирует с 78 очками после 55 матчей, а «Флорида» занимает восьмое место, набрав 61 очко в 57 встречах. Следующие игры команды проведут дома против «Торонто» после завершения олимпийского турнира: «Тампа» сыграет в ночь на 26 февраля, а «Флорида» – днем позднее.

