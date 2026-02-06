Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Демин обновил личный рекорд по набранным очкам в матче НБА
«Бруклин» уступил «Орландо» со счетом 98:118 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча между «Бруклином» и «Орландо» завершилась со счетом 98:118 в пользу гостей, передает ТАСС. Егор Демин, защитник «Бруклина», за 31 минуту 57 секунд на площадке набрал 26 очков, сделал 4 подбора и 2 передачи, что стало его новым личным рекордом по результативности в НБА. До этого Демин набрал 25 очков в матче с «Ютой» 31 января, а также оформил 10 подборов.
Лучшим игроком в составе «Орландо» стал Десмонд Бэйн с 23 очками. В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает четырнадцатое место, имея 13 побед и 37 поражений, а «Орландо» идет седьмым на Западе с 26 победами и 24 поражениями.
Следующий матч «Бруклин» проведет 6 февраля на домашнем паркете против «Вашингтона», а «Орландо» в ночь на 7 февраля примет «Юту».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Демин установил рекорд среди россиян в дебютном матче НБА.
Во втором матче за Бруклин Демин набрал девять очков.
В ноябре Демин впервые стал самым результативным игроком матча НБА.