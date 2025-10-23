Демин установил рекорд среди россиян в дебютном матче НБА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, российский баскетболист Егор Демин провел свой первый матч в Национальной баскетбольной ассоциации за команду Бруклин. Игра прошла на выезде против Шарлотт и завершилась поражением Бруклина со счетом 117:136.

В дебютной встрече Демин набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал две передачи. Баскетболист установил рекорд среди российских игроков по количеству набранных очков в первом матче в НБА.

Кроме того, Демин реализовал четыре трехочковых броска и стал лучшим в истории Бруклина по этому показателю среди дебютантов. Он был выбран на драфте НБА под восьмым номером, что является самым высоким показателем для россиян в истории лиги.

Демину 19 лет, ранее он выступал за молодежные команды «Реала». После сезона-2023/24 он переехал в США и присоединился к университетской команде Бригама Янга, где в среднем за матч набирал 10,6 очка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Егор Демин стал первым обладателем буквы «е» в НБА. Баскетболист Демин заявил о своем участии в драфте NBA. Демин установил рекорд на драфте НБА среди россиян.