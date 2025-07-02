Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.3 комментария
Егор Дёмин стал первым обладателем буквы «ё» в НБА
Российский баскетболист Егор Дёмин выбрал восьмой номер и впервые представил форму с буквой «ё» на драфте НБА.
Презентация новичков клуба «Бруклин Нетс» прошла после драфта 2025 года, передает Комсомольская правда. Среди представленных игроков был 19-летний россиянин Егор Дёмин, которого выбрали под восьмым номером.
Особенностью презентации стало появление уникальной формы: фамилия Дёмина была нанесена на джерси с использованием российской буквы «е» – «DЁMIN». Это первый случай в истории Национальной баскетбольной ассоциации, когда на форме игрока использована буква «ё»
Дёмин стал четвертым российским спортсменом в истории клуба после Сергея Карасева, Андрея Кириленко и Тимофея Мозгова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Егор Демин стал самым высоко задрафтованным российским баскетболистом на драфте NBA.