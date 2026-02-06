Овечкин сделал голевую передачу в последней игре перед олимпийской паузой в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла», передает ТАСС. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2. За «Вашингтон» забитыми шайбами отметились Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа и Джейкоб Чикран, который отличился дважды.

Овечкин оформил свой 26-й голевой пас в текущем сезоне регулярного чемпионата. На его счету также 22 заброшенные шайбы в 59 матчах. На данный момент он занимает второе место среди лучших бомбардиров команды, уступая только Уилсону, у которого 49 очков по итогам 50 игр.

«Вашингтон» занимает пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона с 65 очками в 59 встречах. «Нэшвилл» располагается на пятом месте Центрального дивизиона, имея 59 очков после 57 матчей. Следующие игры обе команды проведут уже после олимпийской паузы: «Вашингтон» примет «Филадельфию» в ночь на 26 февраля, а «Нэшвилл» сыграет с «Чикаго» днем позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин возглавил список лучших брендов среди российских спортсменов.

Овечкина признали первой звездой дня после того, как он забил свой 900-й гол.

Он стал первым хоккеистом, который достиг отметки в 900 голов в регулярном чемпионате NHL.