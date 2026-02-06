Названа доля веганов в России

Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Диетолог Тутельян: Веганов в России меньше 1%
Доля российских граждан, придерживающихся веганской диеты, очень небольшая, заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.
Веганов в России меньше 1%, сказал Тутельян ТАСС.
По словам ученого, вегетарианцы, в отличие от веганов, не сталкиваются с риском снизить иммунитет, поскольку потребляют дополнительные источники полноценного белка в виде молока или яиц.
До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщал, что веганский тип питания может привести к сокращению продолжительности жизни в среднем на два-три года из-за ускоренного развития различных заболеваний.